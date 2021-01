Jordi Mercader: Un ajornament electoral cantat

El govern català convoca les eleccions el 30 de maig, adduint raons epidemiològiques sense poder fer callar la sospita d’interessos polítics



Les sospites nascudes a l’instant d’haver-se publicat la convocatòria electoral s’han confirmat. Les eleccions catalanes fixades per al 14-F s’ajornen fins al 30 de maig amb el suport de tots partits polítics, excepte el PSC, que no assumeix la nova data. Aquest cop sí que es farà cas dels epidemiòlegs, els mateixos que van advertir inútilment que les restriccions aplicades per passar les festes nadalenques facilitarien un agreujament del contagi i de la situació hospitalària que impediria celebrar els comicis al dia assenyalat.

El vaticini de l’escalada de virus per la ineficàcia de les mesures nadalenques s’ha complert i també les filtracions d’un desinterès manifest de Waterloo per acudir a les urnes tan aviat. Un parell de sondejos pronosticant un triple empat (ERC-PSC-JxCat), atribuït a l’efecte Illa, i el temor d’ERC a haver d’assumir la responsabilitat d’una alta morbilitat en la jornada electoral que acabés de col·lapsar els hospitals han fet la resta. Altres factors han ajudat a prendre la decisió de retardar la data de les eleccions, el més significatiu haurà estat la projecció d’uns 200.000 ciutadans que no podrien exercir el dret a vot per estar contagiats o confinats com contactes directes.

L’ajornament obre automàticament altres incògnites. La primera, per què un govern tan gelós de les seves competències com el format per JxCat i ERC ha apel·lat al consens dels partits per prendre aquesta decisió, quan l’acord polític amb l’oposició ve brillant per la seva absència des de fa anys en la política catalana. La resposta és cristal·lina. Per por a carregar en solitari amb la responsabilitat d’una decisió que hauria estat polèmica en qualsevol de les opcions possibles; i per evitar-se, en el supòsit de l’ajornament unilateral, un recurs judicial de l’oposició atesos els dubtes existents sobre la capacitat de la Generalitat per modificar la data d’unes eleccions.

Una altra de les incògnites es correspon amb el canvi d’opinió d’ERC respecte de la possibilitat de votar el 14-F amb plenes garanties democràtiques i sanitàries. Durant molts dies, a cada advertència de metges o epidemiòlegs sobre els perills de convocar els ciutadans a anar a votar, els portaveus i consellers d’ERC van respondre en el sentit que s’estaven prenent les mesures necessàries per a poder fer-ho de forma segura. Ara, addueixen la gravetat de la situació per ajornar la jornada electoral, acceptant que les mesures nadalenques van ser insuficients, tot i que tampoc han incrementat sensiblement aquestes restriccions malgrat el clam dels experts.

ERC ha caigut en l’escenari imaginat per JxCat des del primer dia i la candidata a la investidura de JxCat, Laura Borràs, s’ha permès el luxe de qüestionar l’ajornament impulsat pels republicans, apel·lant al cas de Portugal (que votarà en ple confinament ) i criticant el no haver-se pres mesures per ampliar les modalitats per exercir el vot, especialment de forma telemàtica. La posició de Borràs és com a mínim paradoxal. El retard de les eleccions pot complicar la seva posició personal, pendent de l’Tribunal Suprem per un cas de males pràctiques administratives, però el seu suport a la celebració dels comicis del 14-F contradiu un secret a veus: Carles Puigdemont, el seu cap de files, les volia per a més endavant pels seus propis interessos i per donar més temps a ERC a acumular el desgast d’una gestió erràtica de la pandèmia.

Els experts coincideixen en les dificultats per identificar una argumentació jurídica per a l’ajornament (tot i que els precedents de Galícia i el País Basc haurien d’ajudar a interpretar l’excepcionalitat) i també comparteixen l’opinió de la possibilitat d’haver introduït en la legislació electoral mecanismes per atendre tant la opció de retard com per haver ampliat les modalitats de votació. Així ho recollia el consell jurídic assessor de la Generalitat, però ningú va fer res. I davant la nova convocatòria caldrà començar tot el procediment de zero, amb l’opció de canviar candidats.

Els partits de l’oposició es van sumar immediatament a les tesis d’ERC per donar suport al ajornament, excepte el PSC que va insistir fins a última hora en el compliment de l’decret de convocatòria. Els socialistes han adduït que el canvi de posició dels republicans es devia a la por escènica creat pels sondejos que vaticinen un notable ascens de la candidatura d’el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ampliant la por a la resta de forces a les que les enquestes apunten a la desfeta, especialment a Ciutadans i en menor mesura als Comuns. Finalment, en veure’s aïllat (només la patronal li donava suport), el PSC va proposar retardar la data fins a finals de març i al no ser acceptat el seu suggeriment, no han assumit la data de l’30 de maig.

L’última incògnita és conèixer els criteris pels quals s’ha triat precisament el 30 de maig. La situació epidemiològica d’aquests dies és molt semblant a la que es donava a finals d’octubre, quan la conselleria d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència presentà el protocol d’actuacions per a poder celebrar els comicis al febrer sense problemes. Ningú sembla estar en condicions, de moment, d’avançar una millora de les circumstàncies per votar sense risc en la nova data o en qualsevol altra, llevat que s’allunyés a finals d’any, quan els càlculs del pla de vacunació preveuen arribar a un percentatge de la població suficientment tranquil·litzador com per autoritzar una mobilització majoritària. En tot cas, caldrà veure els efectes de les vacances de Setmana Santa sobre un nou repunt.

El 29 de gener es complirà un any des que el llavors president de la Generalitat, Quim Torra, donés per liquidada la legislatura per desacord manifest entre els socis de govern, resistint-se però a convocar els comicis, esperant a ser inhabilitat pel Tribunal Suprem. Durant tots aquests mesos, s’ha valorat com a insostenible la situació de govern.

El Plural, 5 de gener de 2021