Jordi Amat: “Habéis perdido y no os necesitamos”

Fa deu anys Jordi Pujol va publicar Sembrar, treballar, collir. És un ­volum on el polític català més influent del segle XX va aplegar les meditacions que penjava al web del seu Centre d’Estudis. Un dels últims textos del llibre resumeix una conversa a la capital espanyola. L’havien mantinguda membres de l’elit de Madrid amb dos catalanistes pactistes. En la llarga ressaca de la sentència de l’Estatut, els d’aquí duien el de sempre a la maleta: repensar l’encaix, evitar la desafecció. Però havien tornat a casa amb la cua entre cames després d’entomar una cínica rebregada, concretada en una frase que a Pujol li servia per titular la seva reflexió: “Habéis perdido y no os necesitamos”. 22 de juny del 2011.

Entre dilluns i dijous d’aquesta setmana ­bona part de les elits espanyoles han desfilat per les jornades Wake up, Spain! , celebrades a la Casa de América de Madrid. Pedro J. Ramírez, que les organitzava, les ha volgut vendre com el nostre Davos. El nucli de la discussió ha estat la transformació que caldria impulsar fent un ús estratègic dels Fons Next Genera­tion i aprofitant les reformes –educativa, laboral, de les pensions…– que caldrà implementar per poder-los rebre.

“Este no es un foro de debate entre partidos. El tiempo de la discusión ha dejado paso al de la ejecución”, escriu el periodista al fulletó de les jornades. A l’arrencada de la seva intervenció, Ana Botín afirmava que “lo que necesitamos es que nuestro país se despierte y que juntos, con madurez, seriedad, construyamos el futuro”. Això es pretenia: discutir sobre com reiniciar el país, fixar els lideratges de la reconstrucció. Segons el programa, hi havia més de 170 ponents: 56 representants d’institu­cions o agents socials, 96 empresaris o emprenedors i 20 investigadors i visionaris. No hi era la classe dirigent espanyola en ple, però tots els qui hi han participat tenen poder. Poder ­financer o industrial o intel·lectual. I polític a diverses escales. Hi han parlat el president del Govern central i 8 ministres, 8 presidents re­gionals i 9 alcaldes. D’aquests 26 polítics, ni un representava una administració catalana.

D’acord que hi era el director de Cisco o la directora de transformació digital de Damm o un directiu de pes a Roche. O càrrecs institucionals: el secretari general d’UGT, la directora de la Cámara de España o la Secretària d’Estat de Digitalització. Aquests tres fan feina a Madrid i cap d’ells ha de defensar un model alternatiu al del poder establert. No hi havia ni una sola veu defensant una proposta de la classe dirigent catalana. No hi havia ningú, posem per cas, amb el prestigi cívic d’un empresari exemplar com el malaguanyat Mariano Puig. O una figura de pes, encara en plenitud, com Isidre Fainé. De fet potser cap presència reveli tan clarament la veritable desconnexió com la del nou president de CaixaBank. Com havia anat denotant ja l’origen i el lloc on resideixen els membres del comitè de direcció i del consell del banc, el poder de la principal entitat econòmica del país s’ha desterritorialitzat.

Així, en sec i d’una manera brutal, he entès què volia dir Pujol fa deu anys. “Habéis per­dido y no os necesitamos”. És la variant d’una reflexió que l’historiador Jaume Claret ara té entre mans. Mentre existia l’excepció d’una Barcelona puixant des de la qual es consoli­dava poder lligat a una cultura nacional centrífuga, el projecte nacionalitzador espanyol no podia completar-se. Però ara mateix no som contrapoder. Poder i contrapoder són una tecnoestructura madrilenya. No tenim força per revertir el procés de centralització i, de fet, l’anem perdent atrapats en discussions bizantines del tot alienes a l’agenda de la reconstrucció. Més ens valdria deixar de jugar al pòquer, per dir-ho amb una frase d’Antoni Puigverd, no fer impossibles aliances terri­torials necessàries i posar-nos d’una punye­tera vegada a treballar amb intel·ligència per no perdre el tren dels fons.

La Vanguardia, 18 d’abril de 2021