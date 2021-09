Jordi Amat: Deslleialtat amb el president

Durant anys l’independentisme ha reclamat una negociació bilateral amb el Govern d’Espanya com a condició necessària per resoldre la crisi catalana. Així s’ha argumentat l’absència del president de la Generalitat de la Conferència de Presidents o la decisió d’adoptar un perfil subterrani en el Consell de Política Fiscal i Financera. Acceptem que l’adopció d’aquesta posi de Govern ofendidito pot respondre a un pla de maquiavèl·lic voluntarisme que, per ara, a penes ha servit de res o, com a molt, el que ha aconseguit ha estat desempoderar la Generalitat presentant-se de nit i de dia com un actor polític irrellevant. Una variant d’aquesta situació absurda es reprodueix quan el Rei presideix un acte a Catalunya, com si el buit que deixa la Generalitat fos percebut pels assistents com una forma d’autoritat quan en realitat és una demostració d’impotència.

Però allò que fins ara semblava inimaginable és el que pinta que passarà demà: la part independentista -precisem, una part de la part contractant- ha optat per boicotejar institucionalment la bilateralitat. Després que la portaveu Elsa Artadi, de Junts, repetís durant dies que la no presència del president Pedro Sánchez seria la demostració de la manca de compromís del Govern espanyol amb la taula de diàleg, Junts ha decidir que els seus representants en aquesta taula no siguin governamentals. Dalí n’estaria orgullós. Quan ahir al vespre es va saber que el president Sánchez seria a l’encontre, la jugada mestra del partit de Puigdemont ha estat la del saló unilateralista: confeccionar una llista on hi ha el vicepresident de la Generalitat, d’acord, però on la resta de membres no són consellers del Govern, sinó dirigents del partit. Cosa que evidència una altra vegada que el partit està per sobre de la institució i que, pel que fa a la resolució política de la crisi, Junts està decidida a actuar com Junts pel Bucle.

Sabotejar la taula de diàleg és una estratègia dels que no volen comprometre’s a buscar una sortida transaccionada. El que des d’avui és una novetat surrealista és que, per sabotejar-la, Junts per Catalunya estigui disposat a buidar d’autoritat al president de la Generalitat, en un acte intolerable de deslleialtat.

El País, 14 de setembre de 2021