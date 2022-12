Joan Esculies: A la sala de màquines de La Moncloa

Un desembarcament semblant de catalans a Madrid no s’havia vist mai. Ni quan el general Joan Prim presidia el govern el 1870, ni l’any 1873, amb Estanislau Figueras al cim del govern de la Primera República amb Francesc Pi i Margall i Joan Tutau a Governació i a Hisenda. Ni entre el 1917 i el 1922, amb ministres de la Lliga Regionalista a Hisenda, Instrucció Pública o Foment. Ni tan sols durant la Segona República, quan gairebé cada executiu fins al 1938 va comptar amb, com a mínim, un ministre català republicà, d’ERC, de la CNT-FAI o lligaire. Tampoc no s’ha vist més després, malgrat que els catalans han continuat ocupant ministeris i llocs de relleu als organismes estatals.

No, la presència catalana durant el primer govern de Felipe González —constituït el 3 de desembre del 1982, ara ha fet quaranta anys— no ha tingut equivalent en la governació d’Espanya. D’inici van formar-ne part Narcís Serra a Defensa i Ernest Lluch a Sanitat i Consum. Els ministres van envoltar-se de perfils que coneixien, membres del PSC o afins. A Defensa, Lluís Ballbé va ser director del gabinet tècnic; Lluís Reverter, director general de relacions informatives i socials, i Antoni Flos Bassols, secretari general tècnic.

Lluch va dur a Madrid professionals com Francesc Raventós de director general de l’Institut Nacional de la Salut, Joan Josep Artells de director general de Planificació Sanitària i Josep Artigas de secretari general tècnic. També Juli de Nadal de sotsdirector de coordinació territorial de l’Insalud. “Vam aterrar uns setanta càrrecs catalans al govern per participar en un projecte polític de cambio , tots amb la vida resolta abans d’entrar-hi i molts amb un alt i reconegut prestigi professional”, diu aquest a La Vanguardia .

Alguns eren antics càrrecs de la conselleria de Sanitat del govern d’unitat de la Generalitat de Josep Tarradellas, que amb Ramon Espasa havien elaborat el mapa sanitari de Catalunya. Se’n va aprofitar l’experiència per muscular un ministeri amb una missió complexa i no començar de zero. Lluch tenia present la frase que li repetia el seu mestre Fabià Estapé, “si has de navegar en un vaixell, val més que siguis a la sala de màquines”.

A Serra i Lluch, l’any 1985 se’ls va unir com a ministre d’Indústria i Energia Joan Majó, que d’entrada ocupava la direcció general d’Electrònica i Informàtica del Ministeri d’Indústria. “M’ho va oferir Carlos Solchaga a instàncies de Miguel Boyer, amb qui havia tingut algun contacte abans”, explica a aquest diari. “Quan el navarrès va ocupar la cartera d’Economia i Hisenda, em va proposar el seu lloc”.

Els catalans, però, no només van formar part d’aquests tres ministeris, sinó que van tenir responsabilitats importants en altres carteres. Josep Borrell va exercir de secretari general de Pressupost i Despesa Pública a Economia i Hisenda, i Antoni Zabalza, com a director del gabinet del secretari d’Estat d’Hisenda. També Romà Cuyàs va ser secretari d’Estat per l’Esport i president del Consell Superior d’Esports i del Comitè Olímpic Espanyol.

Així mateix, Carmina Virgili va ocupar la secretaria d’Estat d’Universitats i Recerca, Jordi Carbonell Sebarroja va ser secretari general tècnic d’Agricultura i membre de l’equip negociador de l’entrada d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea (CEE). Baltasar Aymerich era sotssecretari del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme; Rafael de la Cruz, director general de Pressupostos del Ministeri d’Hisenda, o Josep M. Bas, subdirector general d’Educació compensatòria del Ministeri d’Educació i Ciència.

La penetració catalana en la governació d’Espanya es va complementar amb la direcció d’entitats estatals. Alfred Pastor va ser director de Planificació i director general de l’Institut Nacional d’Indústria, Enric Trillas va presidir el Consell Superior d‘Investigacions Científiques, i Ramon Boixadors, Renfe. En paral·lel, Narcís Andreu Musté va presidir el Banc de Crèdit Local, i Rafael Suñol, el Banc de Crèdit Industrial.

També diversos catalans van exercir de representants de l’Estat a Catalunya. Francesc Martí Jusmet, de delegat del govern central. A les províncies de Barcelona, Girona i Lleida, Ferran Cardenal, Miguel Solans i Antoni Pallarès com a governadors civils. Però també a fora, com José Ignacio Urenda, de delegat del govern i governador civil a la Rioja. D’entre aquests, el càrrec més emblemàtic el va ocupar Joan Reventós com a ambaixador d’Espanya a França entre el 1983 i el 1986.

Lluís Armet, que va viure de prop el procés, afirma a La Vanguardia que “la incorporació de catalans al govern central deixava de ser anecdòtica per primera vegada a la història, a més, aquells quadres tenien un pes qualitatiu elevat”. Per l’aleshores portaveu del grup dels socialistes al Parlament de Catalunya, “la implicació entusiasta amb el projecte de governabilitat estatal va tenir com a contrapartida una certa descapitalització del PSC”. I afegeix que “això va permetre a CiU concentrar el poder a Catalunya sense fugues a Madrid, mentre que els socialistes es desenvolupaven perifèricament als municipis i a l’Estat”.

Guanyar influència a Madrid no va ser fàcil. Juli de Nadal assenyala un element rellevant. “No ens hi vam arrelar, cada divendres el pont aeri era una concentració d’alts càrrecs catalans”. Majó admet que l’única condició que va posar per acceptar el ministeri “va ser poder anar a Barcelona el cap de setmana”. Aquest zel per marxar, segons Armet, no queia bé a la capital. Tampoc les reunions de catalans entre ells, encara que no s’actués com a lobby.

“Un cop al mes Romà Cuyàs ens reunia en un sopar multitudinari, a què s’afegien parlamentaris i periodistes catalans”, recorda Nadal. I afegeix que a les institucions de l’Estat “ens van rebre amb gran respecte i curiositat, com si vinguéssim d’un món molt diferent, de més qualitat i amb poc coneixement directe. Ens escoltaven amb atenció i nosaltres vam posar-nos en contacte amb el poder real”.

Paradoxalment, la designació l’octubre de 1986 de Barcelona com a seu dels Jocs Olímpics marca simbòlicament l’inici del declivi del nombre de catalans a la sala de màquines de l’Estat. Al segon govern del PSOE només hi va continuar Narcís Serra com a ministre. I tot i que als següents Josep Borrell o Jordi Solé Tura hi obtindrien carteres, el nombre i relleu inicial no va tenir continuïtat.

Després de participar en moltes de les ruptures amb el franquisme, les causes del retraïment no són clares. Ferran Mascarell, en qualitat d’historiador, sostenia en el volum col·lectiu editat pel periodista Xavier Vidal-Folch, Los catalanes y el poder (1994), que a mitjans dels anys vuitanta a la societat catalana hi havia calat el missatge pujolista de limitar el catalanisme a Catalunya i confrontar la Generalitat a l’Estat. També que l’aposta catalana s’havia basat més en “el regat curt que en la utilització plena i convençuda de tot el terreny de joc” per aconseguir-hi una entrada profunda. “Potser hi va haver un cert desencantament des de Catalunya arran de la Loapa i un recel més gran des de Madrid envers el socialisme català”, conclou Majó.

