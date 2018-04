Jeremy Corbyn: Acabar amb l’agonia de Síria

La responsabilitat total dependrà del final del conflicte. Però hi ha moltes coses que ara podem fer, sense afegir combustible al foc de Síria. Hi ha qui és escèptic davant la diplomàcia multilateral. Però és fonamental insistir en la legalitat i la sanció de l’ONU per a qualsevol acció militar addicional. No podem acceptar que una “nova guerra freda“, com ha advertit el secretari general de l’ONU António Guterres, sigui inevitable. Un canvi en la retòrica de la confrontació sense fi amb Rússia també podria ajudar a reduir la temperatura i fer més factible un consens a les Nacions Unides per a una acció multilateral que acabi amb l’agonia de Síria.

L’acció militar d’aquest cap de setmana és legalment qüestionable. La justificació del govern, que es basa en bona mesura en la doctrina fortament controvertida de la intervenció humanitària, ni tan sols compleix amb els seus propis requisits. Sense l’autorització de l’ONU, els governs nord-americà i britànic s’han tornat a atorgar un dret a actuar unilateralment que no tenen.

El fet que la primera ministre ordenés els atacs sense demanar l’autorització del parlament subratlla la feblesa d’un govern que, en realitat, simplement esperava l’autorització d’un president dels Estats Units belicós i inestable . Per això, exigim que el Parlament tingui la decisió definitiva sobre tota acció militar planificada en el futur, amb una nova acta sobre poders de guerra.

Una acció militar addicional seria temerària. Fins i tot més que les desastroses intervencions a Iraq, Líbia i Afganistan. La guerra continuada a Síria comporta el perill d’un conflicte més ampli, començant per Rússia i arrossegant Turquia, Iran, Israel i altres països.

Tampoc hi ha cap pla polític damunt la taula. Líbia és l’exemple més recent i catastròfic d’una operació militar llançada sense pensar mínimament en les conseqüències polítiques. Mentrestant, la campanya de bombardeigs saudites al Iemen amb el suport del Regne Unit és un desastre humanitari.

El govern britànic ha d’actuar com una influència restrictiva en aquesta crisi, no un seguidor subaltern. És bo que el Consell de Seguretat de les Nacions Unides examini ara un nou règim d’inspecció d’armes i una reanudació de les pausades converses de pau. Aquestes discussions s’han de dur a terme amb l’objectiu d’arribar a un acord, no per a que els grans poders guanyin punts.

Hem d’eliminar el flagell de les armes químiques, però també utilitzar la nostra influència per acabar amb el flagell encara més gran de la guerra síria. És urgent una solució diplomàtica que permeti la reconstrucció del país, que els refugiats puguin tornar a casa i que un acord polític inclusiu permeti al poble sirià decidir el seu propi futur.

