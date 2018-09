Ignacio Sánchez-Cuenca: La postveritat suprema

El Tribunal Suprem s’ha ficat en la seva pròpia bombolla epistèmica. El tipus penal de la rebel·lió requereix un “alçament violent i públic“. Per poder parlar de rebel·lió en el cas català, cal lliscar per un pendent que acabi assimilant els successos de la tardor passada a l’intent de cop d’Estat del 23 de febrer de 1981. Però mentre que els cops d’Estat sempre comporten violència (de facto o en forma d’amenaça coactiva), el que ha passat en els mesos de setembre i octubre del 2017 no encaixa, es miri com es miri, amb un “alçament violent“.

L’acusació de rebel·lió no només manca de suport empíric, ja que la violència que exigeix ​​el Codi Penal no va tenir lloc, sinó que a més revela una concepció molt pobra de la democràcia, confonent protesta, resistència i desobediència amb violència insurreccional. En una democràcia sana, la protesta i la desobediència, tot i que puntualment puguin degenerar en algun comportament violent al carrer, no es criminalitzen com si fos un cop d’Estat. Només retorçant els fets i deformant els conceptes es pot mantenir la causa per delicte de rebel·lió. Els magistrats han arribat a utilitzar la repressió policial ocorreguda durant la jornada de l’1 d’octubre com prova de la violència del moviment independentista. Amb molta ironia, cal apuntar que els arguments manejats pels magistrats del Suprem sobre la violència fantasmagòrica del Procés farien les delícies d’aquells postmoderns que veuen una violència ubiqua en la vida social.

Si els raonaments dels magistrats sobre la rebel·lió catalana es despullessin de la seva autoritat institucional, no resistirien un mínim examen lògic en l’esfera pública. L’acusació de rebel·lió resulta tan extravagant que fins i tot podria ser motiu de mofa si no fos perquè hi ha polítics empresonats. Només cal explicar la presa de posició del Tribunal Suprem per una barreja de corporativisme, supèrbia i orgull nacional ferit. S’han proposat donar un escarment exemplar als líders de l’independentisme, un càstig que deixi clar a les properes generacions el risc al qual s’exposen si algú intenta de nou una estratègia unilateral rupturista.