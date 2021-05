Grup Pròleg: La responsabilitat indefugible de formar govern

Tres mesos després de les eleccions al Parlament de Catalunya, les negociacions per formar govern no avancen i tots els símptomes apunten que se n’hauran de convocar unes de noves. Tot això en un moment extremadament delicat per al nostre país, quan s’està accelerant una greu davallada econòmica, quan la pandèmia ha deixat tantes famílies destrossades, tantes persones sense feina, tantes empreses en situació de precarietat i sota amenaça de desaparició. És a dir, quan necessitem més que mai un govern que agafi el timó i intenti donar la millor resposta possible al conjunt de problemes que tenim plantejats com a societat.

Com a ciutadans i ciutadanes de Catalunya considerem que aquesta paràlisi és inadmissible. Els resultats de les eleccions van mostrar la fragmentació de l’opinió publica catalana i, per tant, la dificultat d’investir un govern amb una majoria sòlida. Tot i així, dues són les majories possibles: una d’independentista i una altra d’esquerres. No totes les opcions són equiparables i la nostra preferència és clara. Tanmateix i més enllà de les nostres preferències, entenem que en aquest moment és prioritari que existeixi un executiu capaç d’assumir les responsabilitats que fa massa anys que no han estat exercides amb prou visió ni eficàcia.

No és acceptable, doncs, que es desisteixi ara de formar govern. Creiem que en aquest moment alguns partits estan avantposant interessos de partit i de persones per davant de les necessitats del país i especulant amb l’opció d’unes noves eleccions per veure si poden millorar les seves posicions en el tauler polític. Amb aquesta actitud estan desgastant l’autoritat i el prestigi d’una Generalitat que és la institució de tots, afeblint de manera rotunda la posició de Catalunya en relació a Espanya, a Europa i al món, i desacreditant la tasca de la política de manera que faria més explicable l’abstenció d’una part de la ciutadania en unes possibles noves eleccions, juntament amb el creixement d’opcions autoritàries que malauradament ja estan presents al nostre Parlament.

Per tot això, fem una crida als partits amb possibilitats de confegir majories de govern perquè renunciïn al joc creuat de les exclusions mútues i a la idea d’unes noves eleccions que podrien empitjorar la situació i que es posin d’acord de manera immediata per facilitar la formació d’un executiu decidit a donar resposta a les múltiples qüestions que la necessiten. Ens sembla totalment inacceptable i nacionalment suïcida que, en nom d’una futura independència de Catalunya, es vagin fent passes que malmeten la producció de riquesa, la cohesió social i la capacitat d’autogovern.

Aquest esforç a què estem assistint de fabricació d’un “relat” que permeti atribuir totes les dificultats a l’adversari, cada cop enganya menys gent. Per tant, demanem ara als que tenen responsabilitats institucionals i polítiques –començant per la presidència del Parlament– que demostrin el sentit d’estat que tantes vegades reivindiquen, compleixin amb les seves obligacions i avantposin el reforçament de les institucions als seus interessos partidistes i de grup. Aquest és l’encàrrec que els nostres parlamentaris van rebre el 14 de febrer. Aquest és el mandat de la ciutadania. Qui no pugui o no vulgui complir-lo, que faci un pas enrere.

El GRUP PRÒLEG es va constituir el mes de febrer del 2018 amb l’afany de recuperar espais de diàleg democràtic a Catalunya i amb la resta de pobles d’Espanya. Està integrat per persones procedents de les esquerres catalanes no independentistes. Els seus membres actuals són: Jordi Amat, Marc Andreu, Marga Arboix, Oriol Bartomeus, Laia Bonet, Joan Botella, Victoria Camps, Joan Coscubiela, Jordi Font, Mercedes García-Aran, Oriol Nel·lo, Raimon Obiols, Lluis Rabell, Joan Subirats, Marina Subirats i Josep M. Vallès.

Ara, 12 de maig de 2021