Grace Blakeley: La recuperació post-Covid del capitalisme aprofundirà la desigualtat social

La recuperació de la crisi financera del 2008 va ser inusual, en el sentitbque moltes coses semblaren empitjorar molt per a la majoria de la gent que viu al Nord Global. Els salaris es van estancar durant més temps que en més temps que en memòria viva ; els serveis públics és trobaren a la vora del col·lapse fins i tot abans del xoc de la pandèmia; i la gent finalment s’adonà que ja vivíem sota els efectes de reptes planetaris com la crisi climàtica, l’automatització i l’envelliment demogràfic.

El resultat d’aquest estancament generalitzat va ser que molta gent es va desil·lusionar molt amb el statu quo. Com a resultat, milions van respondre amb entusiasme als crits de resposta de polítics com Bernie Sanders i Jeremy Corbyn. L’eslògan que va configurar el seu ascens — creat, segons diuen, pel difunt i brillant David Graeber— era «som el 99 per cent».

Tot i que aquesta divisió de l’1% i el 99% mai no es verificà exactament a la pràctica, significà una forta crida a les armes. Aquesta esquema majoritari va tenir una notable ressonància arran d’una crisi financera que havia afectat gairebé tothom en el Nord Global i que havia estat exacerbada pel un comportament excepcionalment obscur del l’1 per cent més ric.

El capital global no estava adequadament preparat davant d’aquell gir dels esdeveniments. El resultat fou polítics com Corbyn i Sanders s’aproparen molt a exercir el poder en algunes de les institucions més importants del sistema mundial. El repte pels principals partits polítics de tot el Nord Global ha estat mantenir el suport al voltant del 40 per cent de l’electorat —que sovint equival a menys del 30 per cent de la població en edat laboral quan es té en compte la participació— en el context d’aquest ressorgiment populista.

Una estratègia ha consistit en enfortir un populisme de dretes basat en la xenofòbia i la reacció cultural. Aquesta estratègia s’ha vist clarament a la Gran Bretanya amb l’elecció de Boris Johnson. El seu govern ha estat especialment hàbil utilitzant les seves relacions estretes amb els mitjans de comunicació per produir reaccions contra els migrants, la monarquia i els monuments. En absència d’una oposició real, aquest enfocament ha estat notablement eficaç.

Però en el context de la crisi mundial més significativa d’ençà del 2008, la reacció cultural per ella sola no ampliarà el descontentament generalitzat amb el statu quo.

Tots els polítics del Nord Global sospesen el mateix tipus de càlcul: com reforçar la seva coalició electoral sense donar massa poder als treballadors. Però aquest càlcul pren un aspecte diferent en els diferents països. Els representants del capital han de triar una entre dues opcions, en funció de les poblacions que vulguin excloure dels recursos estatals.

Una de les respostes, adoptada actualment per Biden als Estats Units, és oferir importants concessions a les classes mitjanes i obrerew, en forma d’inversió en infraestructures, transferències redistributives i creació de llocs de treball. El pla d’inversions de Biden contribuirà, en certa manera, a calmar el descontentament del 50% mitjà de la població, sense atendre les demandes més radicals dels més marginats, en particular pel que fa a la salut, la reforma de la immigració i l’acció contra la violència policial.

Una altra resposta, que el Partit Conservador adopta al Regne Unit, és intentar reconstruir la coalició electoral sobre la qual es basava el dispositiu neoliberal original: una aliança entre el capital i els propietaris d’actius a petita escala. En aquest cas, el punt central és el banc central. Si el Banc d’Anglaterra pot garantir una inflació contínua dels preus dels actius mitjançant taxes d’interès baixes i compres d’actius baixes, aleshores les classes mitjanes continuaran veient com es dispara la seva riquesa.

Molts governs se situaran en algun lloc entre aquests dos pols; el ministre d’Hisenda britànic, Rishi Sunak, també ha fet algunes promeses limitades sobre la inversió en infraestructures al Regne Unit. En general, l’enfocament de Biden clarament beneficiarà a més gent, però això és perquè és molt més fàcil de fer als Estats Units per dos motius.

En primer lloc, els EUA són la potència imperial més important del món amb el privilegi desorbitat de poder imprimir la moneda de reserva mundial. Tot i que és probable que els rendiments dels bons (que determinen el cost de l’endeutament governamental) augmentin en resposta al pla de Biden, ningú (a part d’uns pocs republicans) no entrarà en pànic pel dèficit global dels Estats Units en un futur previsible.

En segon lloc, simplement hi ha més espai per proporcionar alguns beneficis al món del treball als EUA, atès el nombre de treballadors que han estat espremuts durant les darreres dècades. Ser classe treballadora als Estats Units —i cada vegada més, classe mitjana— significa experimentar una inseguretat constant.

Fins i tot si no sou un dels milions de persones que treballen a temps parcial amb poca remuneració i amb inseguretat, encara us podeu quedar perdent l’assistència sanitària si us quedeu a l’atur. Treballeu més hores, amb menys vacances i gairebé sense permís parental. Fins i tot si el moviment obrer fos més fort als EUA, les barreres a l’organització dels treballadors seguirien sent astronòmiques.

A més, li és fàcil a Biden oferir algunes inversions en infraestructures perquè la infraestructura nord-americana ha estat infrafinançada des de fa dècades i es troba en un estat de total abandó. Això no vol dir que molts d’aquests problemes no s’apliquin al Regne Unit, però als Estats Units el repte es troba en un altre nivell.

És probable que les estratègies de Biden i Sunak tinguin èxit en els seus propis termes. Tots dos països es preparen per a un boom econòmic mentre els professionals de classe mitjana, que han estalviat grans sumes al llarg de la pandèmia, es preparen per tornar a les botigues. Això, combinat amb l’expansió quantitativa (quantitative easing) en curs i una certa política fiscal expansiva, crearà millores notables en el nivell de vida de moltes persones.

Però una proporció enorme de gent quedarà fora. Els que han perdut la feina poden romandre a l’atur durant anys. Els que romanen atrapats en una feina insegura i mal pagada no han pogut estalviar massa, i molts s’han vist obligats a assumir més deutes. Els treballadors autònoms menys remunerats es troben en aquest mateix vaixell.

És probable que els joves quedin marcats a llarg termini en les seves perspectives d’ocupació i, a mesura que els preus i les rendes de les cases continuin augmentant, comprar una vivenda seguirà sent un somni impossible per a molts. Les dones de la classe treballadora i els immigrats han estat especialment afectats per l’impacte de la crisi en la salut i l’economia.

El risc en aquest moment és que les equerres caiguin de nou en el llenguatge del minoritarisme. Les crides moralistes per “protegir els més vulnerables” no ens ajudaran a guanyar més poder: hem d’organitzar les persones en funció del que consideren els seus interessos i dels interessos de la societat en general.

L’única manera d’escapar d’aquest cul-de-sac és esbrinar com unir els moviments que treballen en cadascuna d’aquestes àrees en un projecte polític viable i coherent, en vistes a construir poder de classe i una estratègia en el lloc de treball, el carrer i l’Estat.

El primer pas serà pels socialistes reunir-se, espolsar-se la pols i tornar-hi: moviments com Black Lives Matter, Extinction Rebellion i les recents protestes Kill the Bill han recollit la línia de l’organització radical, però molts dels més implicats durant el període de Corbyn semblen desmobilitzats: massa ocupats discutint a Internet sobre la política laborista.

Desitjo sincerament que això canviï a mesura que passem de la crisi de la pandèmia a la recuperació. Si els socialistes volem arribar a algun lloc durant la propera dècada, haurem d’abandonar les necrològiques pessimistes i, en canvi, mirar amb determinació cap a un futur que podem canviar.

Tribune, 13 d’abril de 2021