Gentil Puig: Natura versus Cultura (Reflexions sobre la primera pandèmia del segle XXI)

Immers en la insòlita situació actual provocada pel Covid-19, desbordat per certs comentaris més « trumpians » els uns que els altres, tracto de guardar el cap fora de l’aigua, una aigua cada vegada més térbola. Sort que certes persones m’hi ajuden, com el sociòleg de noranta-sis anys, Edgar Morin o el filòsof eslovè, Slavoj Zizec. Més generalment, començo a tenir-ne prou dels comentaristes. Per aquest motiu he volgut escriure algunes reflexions per a ordenar els meus pensaments. Escric per tractar de veure-hi més clar.



Aleshores, què fer i què pensar confrontat a aquesta insòlita situació totalment impensada? Què haurem après d’aquesta crisi sanitària i social? Crec entreveure un llum al final del túnel, però veig també uns núvols molt negres amuntegar-se a l’horitzó. Sento una gran inquietud per allò que alguns anomenen ‘el món de després’. Una cosa és certa, no em puc resoldre a admetre que Amazon, Facebook, Netflix i altres GAFA siguin els grans vencedors d’aquesta pandèmia. Entre l’abans i el després crec que, tot plegat, ens espera als uns i els altres, un futur amb greus desil·lusions.

