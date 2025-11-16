Francesc Trillas: L’evidència abrumadora sobre el fracàs econòmic del nacionalpopulisme

L’evidència abrumadora sobre el fracàs econòmic del nacionalpopulisme
En ocasió del referéndum del Brexit de 2016, nombrosos economistes van fer pública la predicció que la decisió del Regne Unit d’abandonar la UE causaria un enorme dany econòmic. Aquests economistes van ser titllats d’experts desconnectats de la realitat pels nacionalpopulistes triomfants. Quasi deu anys després, s’ha fet públic l’estudi més complet fins ara sobre l’impacte real del Brexit sobre l’economia. Els experts de llavors van encertar en la direcció, però no en la magnitud del desastre: es van quedar curts.
L’article publicat ara en la prestigiosa col·lecció de papers de treball del National Bureau of Economic Research examina l’impacte de la decisió del Regne Unit de sortir de la Unió Europea (Brexit) el 2016.
Utilitzant gairebé una dècada de dades des del referèndum, els autors combinen simulacions basades en dades macro amb estimacions derivades de microdades recollides a través d’enquestes. Aquestes estimacions suggereixen que, el 2025, el Brexit havia reduït el PIB del Regne Unit entre un 6% i un 8%, i que l’impacte s’havia acumulat gradualment al llarg del temps. Estimen que la inversió es va reduir entre un 12% i un 18%, l’ocupació entre un 3% i un 4% i la productivitat entre un 3% i un 4%. Aquests grans impactes negatius reflecteixen una combinació d’incertesa elevada, reducció de la demanda, desviació del temps de gestió del personal executiu i una assignació incorrecta de recursos pel procés prolongat i complex del Brexit (no va haver-hi un “moment de la desconnexió”). La comparació d’aquestes dades amb les previsions contemporànies, mostra que aquelles previsions eren precises en un horitzó de 5 anys, però van subestimar l’impacte durant una dècada.
Els autors suggereixen que aquests resultats poden ser vàlids per estudiar altres realitats, com les polítiques tarifàries o d’immigració de Trump 2.0, que van en la mateixa direcció que el Brexit: restriccions al comerç internacional i al moviment de persones treballadores. El Brexit i el Trumpisme formen part del que succeeix quan les forces nacionalpopulistes arriben al govern; la història econòmica ja contenia nombrosa evidencia del cost per a la renda per càpita i la cohesió social d’aquestes experiències, però faltava tenir dades més completes sobre el desastre del Brexit. Això contrasta amb el que sabem dels beneficis de la integració, per exemple els guanys significatius i de gran magnitud per als països de l’Est d’Europa que es van integrar a la Unio Europea a principis del segle XXI.
Aquest fracàs econòmic, i el consens creixent que reuneix la idea d’enfrontar-s’hi amb polítiques més assenyades (per exemple, a tavés del “Consens de Londres”), contrasta amb el vent polític a favor de què gaudeix el nacionalpopulisme autoritari. Part de l’explicació és el cercle viciós que generen polítiques fracassades que sembren el descontent social sobre el qual cavalquen els oportunistes i els demagogs. Al Regne Unit, conviuen avui el sentiment majoritari que el Brexit va ser un error, amb el partit del líder que va liderar el Brexit encapçalant les enquestes…
A Catalunya, l’error secessionista no es va consumar, encara que també hi ha alguns estudis (amb metodologies semblants a les del paper del NBER) que revelen el cost econòmic del “procés”, probablement per la incertesa i inseguretat jurídica que va generar. No veurem gaires dels grans intel·lectuals i economistes que el van recolzar fent-se enrere obertament, encara que unes declaracions recents d’Andreu Mas-Colell els pot mostrar el camí, ni que sigui amb la boca petita.