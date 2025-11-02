Francesc Trillas: Decàleg federalista actualitzat
Decàleg federalista actualitzat
Els mateixos dies aproximadament que Mario Draghi defensava un federalisme pragmàtic com el futur d’Europa i Salvador Illa expressava de nou les seves conviccions federalistes al Debat de Política General al Parlament de Catalunya, va tenir lloc la sisena Convenció Federalista de la Fundació Campalans, el think tank del socialisme català.
En les notes que vaig preparar per a la meva intervenció, més curta i amb un format diferent al d’aquestes notes, em va sortir un decàleg, complementari de les 10 preguntes més freqüents sobre el federalisme que vaig escriure a l’agost de 2016 al blog de Federalistes d’Esquerres:
1. El federalisme és la fase superior del contracte social (no hi ha dos eixos, n’hi ha un: la realitat social complexa): el repte avui és organitzar el socialisme i la democràcia en grans democràcies diverses, com explica Piketty a “Història Breu de la Igualtat”.
2. El federalisme és, en paraules de Manuel Cruz, l’expressió política de la fraternitat.
3. La federació europea és l’única utopia raonable dels nostres temps, en paraules de Javier Cercas
4. La federalista és l’única via de superar el trilema de Rodrik i la fal·làcia de les petites nacions d’Alesina i Spolaore en un món globalitzat (com explica l’economista italià Massimo Morelli).
5. La federal és una eina clau en el debat de les idees: no hi ha res més pràctic que una bona idea, com va dir una vegada Raimon Obiols. Hem de defensar el nostre vocabulari i no fer concessions al nacionalisme metodològic i el sobiranisme mental (per bones raons, a França i sobretot a Itàlia als nacional-populistes els anomenen “sobiranistes“): sí, som universalistes.
6. Hem de defensar el federalisme dels fets: vacunes covid, endeutament comú pels fons Next Generation, parc fluvial del Besòs, Corredor del Mediterrani…
7. El federalisme dels fets avui a Europa és defensa comuna, garantia europea d’ocupació (amb programa europeu d’habitatge), informes Letta i Draghi, política industrial per la descarbonització i la millora de la productivitat.
8. Les forces federalistes han d’aprofitar les finestres d’oportunitat per als canvis legals, però no obsessionar-s’hi.
9. No solucionarem els problemes de la humanitat estat a estat (“one state at a time“): millor les solucions a Irlanda del Nord i Sudàfrica que a Iugoslàvia (i que la “solució dels dos estats” a seques).
10. El federalisme del segle XXI és una eina clau (de present i de futur) per combatre el projecte dels populismes xenofòbics i autoritaris, a tot el món i també a Catalunya, Espanya i Europa. Contra ells, el federalisme avui s’associa al paradigma de la prosperitat compartida (o de compartir per prosperar), contra la competència fiscal a la baixa i el sobiranisme impositiu.