Enric Juliana: L’espiral de la tensió

L’espiral de la tensió s’ha apoderat de la campanya electoral a la Comunitat de Madrid i els set dies que encara resten per a a la celebració dels comicis, el 4 de maig, es faran llargs. L’espiral viatja per correu. Després de les bales, una navalla. La ministra d’Indústria, Reyes Maroto , va rebre ahir al seu despatx un sobre amb una navalla amb sang. Al sobre hi constava el nom d’un remitent. Es tracta, segons la investigació policial, d’un veí d’El Escorial que té un trastorn de la personalitat. Un pacient a qui li han diagnosticat esquizofrènia. La ministra Maroto, antiga diputada de l’assemblea regional madrilenya, va ser assenyalada fa uns dies com a futura vicepresidenta econòmica de la comunitat pel candidat socialista Ángel Gabilondo en cas de victòria de les esquerres.

Els episodis de forta tensió social i política tenen una incidència especial en els trastorns de la personalitat. No tothom està en condicions de metabolitzar sense patiment ni desequilibri climes de forta tensió com el que registra Espanya des de ja fa anys.

[La fortíssima tensió viscuda al Regne Unit durant la campanya del referèndum del Brexit, el juny del 2016, va segar la vida de la diputada laborista Jo Cox , apunyalada i tirotejada per un jardiner vinculat a grups d’extrema dreta, que havia patit problemes mentals. Pawel Ada­mowickz , alcalde liberal de Gdansk, va morir apunyalat el 2019 per un antic presidiari que havia estat en tractament psiquiàtric, en un context de fortíssima tensió a Polònia. Un pertorbat va intentar matar el president dels Estats Units,Ronald Reagan , el 1981. Un home a qui es van atribuir trastorns mentals va estar a punt de matar el líder comunista italià Palmiro To­gliatti , el 1948, en la duresa de la postguerra.]

Epidèmia i política. La por del contagi i els confinaments han agreujat els problemes de salut mental. La necessitat de fer més atenció a aquesta realitat ha estat objecte de debat parlamen­tari recentment, a iniciativa del diputat Íñigo Errejón . Aquest és el quadre.

La crispació política no és cap novetat a Espanya. Va sorgir a mitjans dels noranta, superada la transició i garantida la inserció d’ Espanya en l’espai econòmic europeu. Va ser l’ariet que va acabar derrotant Felipe González el 1996 i no ha descansat des d’aleshores. Fortes erupcions volcàniques el 2004 i 2017. Un salt qualitatiu el gener del 2020, quan el Govern de Pedro Sán­­chez va ser qualificat d’“il·legítim” al Parlament, acusació que es va transformar en “ Govern criminal”, una vegada iniciada l’epidèmia. Vox va escriure la partitura i el Partit Popular l’ha seguida en els moments més tensos. Aquesta és la clau que en última instància ­explica el que està passant aquests dies a Madrid. Després de saber-se l’últim incident, ­cares circumspectes i silencis greus. Tots els actors polítics són conscients del perill latent. No és segur que tots siguin prudents.

La Vanguardia, 27 d’abril de 2021