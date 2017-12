Enric Juliana: Legitimisme

En la primera reunió que va mantenir a Brussel·les amb el nucli directiu del seu partit, Carles Puigdemont va dir el següent a Artur Mas, Marta Pascal, David Bonvehí i altres acompanyants: “Si no em presento i aneu sols a les eleccions, us enfonsareu; si em presento com a candidat del PDECat, podem treure vint diputats; si em presento amb la meva pròpia llista, puc guanyar “. 7 de novembre de 2017.

Van quedar atònits. L’home d’Amer els dictava les condicions des d’una evident posició de força. De retorn a Madrid, per acompanyar la Mesa de Parlament en la seva segona compareixença judicial, el grup dirigent del PDECat es va reunir en un hotel molt proper a l’aeroport de Barajas i va decidir acceptar les exigències. Totes, menys una. La llista del president no seria una agrupació d’electors, tal com pretenia l’entorn carlista (de Carles) i amb especial insistència Ferran Mascarell i Agustí Colomines, redactors d’un manifest en favor d’una llista unitària de tot el sobiranisme, que tornés a tancar ERC a la crisàlide convergent. La llista que Oriol Junqueras, camí de la presó, va donar instruccions a Esquerra de rebutjar de totes totes.

(Mascarell i Colomines van militar en la seva joventut a Bandera Roja i això imprimeix caràcter. Bandera Roja va ser l’Opus Dei de l’esquerra en els anys setanta: va fabricar bons quadres, gent llesta i atenta al moviment de les coses. No hi ha mutació política a Catalunya sense gent de Bandera Roja pel mig, tant en la fundació dels Comuns com a la cuina de la llista Puigdemont).

Junts per Catalunya és una oferta competitiva i les enquestes ho estan demostrant. Va pujant i un dels últims sondejos publicats (Gesop per a El Periódico) ja indica un possible empat amb ERC. És la llista del president en una Catalunya de signe presidencialista des dels anys trenta. (El 1980 ja es va intentar una llista Tarradellas al marge dels partits, que l’ancià polític finalment no va voler encapçalar).