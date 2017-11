Enric Juliana: El memoràndum d’Urkullu

Dirigida a la comunitat internacional, a totes les instàncies de l’Estat ia l’opinió pública espanyola, l’enèrgica al·locució de Felip VI espantava la mediació internacional afanyosament buscada per la Generalitat i cridava a files al PSOE , que el 3 d’octubre havia presentat una moció de reprovació contra la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría per les càrregues policials de l’ 1 d’octubre a Catalunya. Al cap d’una setmana, aquesta moció ja havia estat retirada. Urkullu prepara un document titulat Proposta de “declaracions concordants i encadenades“.

El 20 de setembre, Urkullu va trucar a Rajoy per expressar la seva protesta per la detencions d’alts càrrecs de la Generalitat efectuades per la Guàrdia Civil. Aquell mateix dia va enviar un missatge sobre la situació creada a Barcelona al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker .

El 19 de juliol, Urkullu va ser rebut a la Moncloa per Mariano Rajoy , amb la qüestió catalana en l’ordre del dia. L’endemà, el lehendakari va rebre al palau d’Ajuria Enea de Vitòria al secretari general del PSOE , Pedro Sánchez . El 26 d’agost va haver de tornar a Barcelona amb motiu de l’atemptat terrorista a la Rambla. Previngut davant l’enorme tensió política que va presidir la manifestació de rebuig -estaven presents el Rei i el primer ministre Rajoy , que van ser escridassats per una part del públic-, va optar per situar-se entre els manifestants, a una certa distància de les capçaleres.



El 8 d’octubre parla per telèfon amb l’arquebisbe de Bolonya, Matteo Zuppi, de la Comunitat de Sant Egidi, per conèixer la disposició del Vaticà a la mediació. Resultat negatiu. L’Església de Roma no pensa intervenir, però deixa que l’arquebisbe de Barcelona, ​​cardenal Juan José Omella, mantingui converses amb polítics catalans per evitar una situació sense sortida.

El 10 d’octubre al matí, Puigdemont comunica a Urkullu que deixarà en suspens la DUI al Parlament de Catalunya. A la tarda, el president català l’informa de les dificultats que ha tingut amb ERC i la CUP abans del ple i li dóna les gràcies per totes les gestions que està realitzant. (Marta Rovira, secretària general d’ERC, va amenaçar amb dimitir aquella tarda com a portaveu de Junts pel Sí). Contactes amb Rajoy i Sánchez. S’obre un tens període d’espera, mentre el Govern prepara la tramitació del 155.

El 19 d’octubre, Urkullu efectua una declaració institucional. Afirma que Puigdemont no ha declarat la independència i que per tant no hi ha motiu per aplicar el 155. “Faig una crida a la distensió i al diàleg. Hi ha oberta una oportunitat al diàleg “. Ajuria Enea envia còpia d’aquestes declaracions a Juncker i a Donald Tusk.