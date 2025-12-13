En record del Congrés de “Les Sortides del Túnel”, 40 anys després
Els dies 13, 14 i 15 de desembre de 1985 va tenir lloc un Congrés socialista en una estació de metro llavors en desús, la de Sant Antoni, a Barcelona. Va ser el V Congrés de la Joventut Socialista de Catalunya, liderada en aquella època pel recordat Xavier Soto.
El mateix Xavier Soto va fer un article a La Vanguardia al respecte, i també en va fer un Jordi Font a El Periódico, que de moment no hem pogut rescatar (a veure si algú ens ajuda).
El simbolisme del lloc (una estació de metro en desús, al cor de Barcelona) va cridar força l’atenció. El missatge que el lloc i el lema (“Les Sortides del Túnel”) volien donar connectava amb les preocupacions de la joventut socialista: les condicions materials de vida dels sectors juvenils més vulnerables.
Les dificultats organitzatives que va implicar muntar un congrés en una estació de metro en desús van ser enormes. És possible que amb els estàndards de seguretat actuals, no ens haguessin deixat mai fer aquell congrés. Però en aquella època, vam tenir tot el suport de les autoritats, que van fer ulls grossos al risc de goteres i altres riscos que millor no imaginar.
El Congrés va ser un gran èxit. Estàvem a pocs anys del 23-F de 1981 i encara no havíem entrat a l’Europa comunitària. ETA encara matava i grans sectors de la joventut eren víctimes que pagaven en forma d’atur la pau social que va fer possible la democràcia a Espanya, mentre la política juvenil dels governs Pujol (i el capellà en qui va delegar les polítiques juvenils) se centrava en el suport a l’associacionisme tradicional.
Però les gallines volaven i es feien coses que avui ens semblen increïbles. Tots els tòpics sobre les joventuts dels partits se’n van en orris quan un recorda aquells fantàstics dies.
Que el record serveixi per retre un homenatge a totes les persones joves que es mobilitzen avui per causes progressistes, per la pau i la llibertat.
(Els signants estem treballant per posar un placa al costat de l’estació de Sant Antoni de la Línia 2 del Metro de Barcelona, avui en funcionament, en record d’aquell Congrés).
Ricardo Castro, Anna Terron, Tomás Morales, M. Carmen García, Francesc López, Rosa M. Muga, Manel Galindo Miquel Trepat, Francesc Trillas, Sebas Cuenca, Txetxu Sanz.