CCOO i UGT: Un indult necessari per a un nou temps polític

Les confederacions sindicals de CCOO i UGT, conscients que les decisions polítiques que s’adoptin condicionen el context econòmic i social en el qual aspirem que avancin les reivindicacions dels treballadors i treballadores volem compartir amb el món del treball i amb la societat les següents consideracions :

Espanya s’enfronta a reptes i també a oportunitats de calat estratègic en els propers anys. Avançant a bon ritme el procés de vacunació, la recuperació econòmica que s’acosta apunta que serà molt intensa. No obstant això, en el mitjà i llarg termini, la canalització dels fons de recuperació europeus apareix com a determinant per millorar qualitativament el model econòmic i social del nostre país.

Davant d’aquesta expectativa seguim instal·lats en un nivell de frontisme polític molt poc recomanable per abordar polítiques de les que s’anomenen “de país“, que requeririen de certs consensos bàsics que avui semblen improbables en el concert polític espanyol.

De la mateixa manera el nostre país ha de reconduir algunes de les profundes crisis polítiques que ha travessat en l’última dècada. Singularment, els esdeveniments ocorreguts a Catalunya des de la tardor de 2017. No és l’objecte d’aquest comunicat relatar el que ha passat des de l’aprovació de les anomenades lleis de desconnexió i la DUI fins a l’actualitat. Només constatar que les vies de negociació entre les diferents forces polítiques catalanes per una banda i les de les institucions de l’autogovern català amb les del conjunt de país per un altre, tenen un paper decisiu a jugar. Un paper que va ser manifestament millorable anteriorment.

Per propiciar aquest escenari de diàleg i negociació, que serveixi per reconduir les coses al camí deliberatiu i transaccional propi de la política, és evident que la permanència a la presó de líders polítics i socials catalans és un seriós impediment. Des d’aquest punt de vista les confederacions sindicals d’UGT i CCOO entenem que un procés d’indult als líders esmentats és condició necessària -encara que amb tota seguretat no condició suficient- per superar episodis passats. Cal recuperar el valor del diàleg, la negociació, la voluntat d’acord. I per això el concurs d’aquestes persones -referents en els seus partits i moviments socials i que han passat ja un llarg període en la presó- és imprescindible.

Madrid, 8 de juny de 2021