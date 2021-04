Carme Trilla: Per un lloguer suficient i just dels habitatges

“Tots els espanyols tenen dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat. Els poders públics han de promoure les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret “. Art. 47 de la Constitució espanyola.

“Es impulsessin les mesures normatives necessàries per posar sostre a les pujades abusives de preus de lloguer en determinades zones de mercat tensionat“. Propostes PSOE / UP en matèria d’habitatge.

El dur enfrontament entre dos partits sobre com resoldre l’assumpte de la regulació del mercat de lloguer que pot arribar a comportar una crisi de Govern pot ser motiu de goig per a alguns. Però als altres, ens entristeix i preocupa en extrem, essent aquest l’únic Govern capaç de portar a una solució: una llei intel·ligent, sòlida i àmpliament consensuada que doni garanties d’estabilitat de futur a tots.

Quatre són els punts de partida que expliquen les dificultats de trobada i dos, els objectius polèmics a aconseguir.

1. Espanya té un mercat reduït de lloguer, de el tot insuficient quan es produeix una forta demanda. Barcelona compta amb un 35% d’habitatges de lloguer, París un 65% i Viena i Berlín, un 80%. Això pressiona sobre els preus, tant ara, amb grans tenidors, com quan aquests no existien.

2. Per atendre la demanda que no pot pagar els preus de mercat, el sector públic està desarmat: a Barcelona, ​​disposa del 6% de parc de lloguer -comptant el públic i el social-, a Berlín del 20%, a París del 34%, i a Viena del 56%.

3. El lloguer privat està fortament atomitzat. A Barcelona el 70% de l’oferta és de propietaris amb menys de 10 habitatges, i la resta compta amb una mitjana de 29.

4. A partir de 2008 sorgeixen més d’un milió d’habitatges buits, resultat de la bombolla immobiliària, que, en lloc de passar al sector públic, passen de promotors a mans d’entitats financeres. I aquest parc es va engreixant amb execucions hipotecàries i dacions en pagament de més de 200.000 famílies que no poden fer front al seu deute. Els receptors d’aquests habitatges, incapaços de gestionar-los eficientment i amb equitat, les han venut a inversors que no saben ni tan sols el que compren però que tenen com a únic objectiu desfer-se’n de nou intentant, si poden, lucrar-se i traient-se de sobre el llast dels eventuals ocupants.

Amb aquests vímets està servit el conflicte d’interessos! Però és amb aquests vímets que cal regular per assolir dos objectius apressants sense que, a més, la regulació dissuadeixi d’augmentar el parc de lloguer.

Frenar els desnonaments

El primer, frenar radicalment els desnonaments de lloguer de famílies vulnerables. Atès que no disposem de parc públic i social suficient, l’única fórmula per aconseguir-ho és que aquestes famílies -acreditadas pels serveis socials- romanguin en els habitatges pagant un lloguer social mentre no tinguin una alternativa habitacional pública. Però aquesta alternativa no s’entreveu en el curt ni a mitjà termini (i, em temo, tampoc en el llarg). Caldria, per tant, abordar el problema com es fa en altres àmbits socials.

El nostre sistema de benestar social no està garantit al 100% amb serveis públics. Tant en sanitat com en educació, com en alguns serveis socials, garantim els drets completant l’oferta pública amb oferta privada concertada. Amb els impostos de tots suportem els elevats costos de l’oferta pública (llits d’hospital, places escolars) i també una part dels costos -pactats- de la concertada. D’aquesta manera aconseguim una prestació suficient i de qualitat de tots aquests serveis.

A Viena, Berlín o París fan servir la fórmula de lloguer social concertat

L’habitatge de lloguer és també un servei que cal garantir. I, com s’ha vist, està molt lluny de poder ser garantit amb l’aportació d’habitatges públics. No veig per què l’esquema no pot ser el mateix que el de la resta de serveis: lloguer públic amb un cost suportat per tots, i allà on aquest lloguer no arriba a ser suficient, lloguer social concertat amb el sector privat, assumint també entre tots una part del cost -evidentment pactat-. Aquesta és la fórmula que s’aplica a Viena, a Berlín i a París, i és la que funciona amb èxit en alguns programes municipals.

El segon objectiu és la contenció dels lloguers. Una via és incrementar el parc públic, l’assequible i el social. Aquesta nova oferta tindrà els preus regulats i contribuirà a treure certa pressió sobre el mercat. Tothom està d’acord en això i també en com fer-ho: fortes subvencions per a noves promocions -sobre sòls públics o protegits- o per a la compra d’habitatges i edificis per convertir-los en lloguer. Però amb això tan sols arribarem a compensar molt limitadament la gran presència ja existent de parc privat lliure. Com aconseguir que l’evolució de preus de mercat lliure no expulsi els llogaters amb ingressos moderats i no impedeixi que aquells que busquen lloguer el puguin abordar?

A Barcelona, ​​el 90% de l’oferta està en preus per sobre dels 800 euros / mes, mentre que el 85% de la demanda està per sota dels 900 euros / mes. L’establiment d’un índex de referència està acceptat i també podria acceptar-se que, durant un termini acotat de temps i en zones tensionades, amb algunes matisacions es vinculessin els lloguers a l’índex de referència, o a el preu vigent si és inferior. Però amb això els preus deixarien de créixer però no descendirien. D’aquí l’interès de combinar aquesta fórmula amb la d’estímuls fiscals i garanties públiques per a aquells propietaris que estableixin preus inferiors a l’índex de referència. Això seria el més eficaç per a un descens real dels preus; descens que, al seu torn, redundaria en un descens de l’índex de referència, generant una espiral virtuosa. A l’igual que els estímuls fiscals avui existents han aconseguit l’objectiu que pretenien de fer més atractiva l’oferta de lloguer, aquests nous estímuls poden ser la clau per aconseguir el refredament del mercat.

Cal legislar amb el cap i no amb el cor per més ple que estigui de dolor. Una llei que no tingui en compte la diversitat d’interessos, tot i que aconseguís aprovar-se amb fràgils equilibris parlamentaris, no tindria recorregut de futur. Seria impugnada i derogada a la primera ocasió. I, amb incertesa jurídica, de nou apareixeria l’angoixa en els inquilins i la pèrdua d’interès en els que han de proveir el lloguer. Concertem i no confrontem, pel bé de tots.

La Vanguardia, 23 de març de 2021