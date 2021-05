Carles Castro: Tècniques d’amotinament electoral

La progressió electoral d’Isabel Díaz Ayuso (fins a duplicar el seu resultat de maig del 2019) s’ha anat convertint en un enigma aparentment indesxifrable a mesura que passaven els mesos des de l’esclat de la major emergència sanitària que ha viscut el món en l’últim segle. Durant aquest temps, el personatge s’ha transformat en una mena de “gran chulapa” de la revetlla electoral madrilenya, escenificant un permanent “motí d’Esquilache“ contra el suposat despotisme il·lustrat de Pedro Sánchez i encara que aquesta estratègia impliqui de vegades defensar una cosa i la contrària enfront de la pandèmia.

És més: la presidenta regional ha estat capaç de sumir esporàdicament Madrid en el caos perimetral o d’enganyar les comunitats veïnes amb acords que incomplia al minut següent d’anunciar-los. I a això caldria afegir la seva capacitat de banalitzar el debat polític amb afirmacions insòlites. Potser la més vistosa hagi estat situar els màxims nivells de llibertat i benestar en la possibilitat de fer una cervesa en un bar fins ben entrada la nit, cosa que només passava a Madrid sense que això suposés algun punt més en contagis, ingressos o defuncions. Com si algú li hagués xiuxiuejat a l’orella aquella vella cançó de Peret en la qual el protagonista “no era mort: estava prenent canyes”.

No obstant això, des de l’arribada de la covid i excepte en les “estadístiques alternatives” de govern regional, els indicadors sanitaris de la comunitat que presideix Díaz Ayuso han estat gairebé sempre entre els pitjors d’Espanya (en transmissió, hospitalitzacions o taxa de mortalitat) , amb les residències geriàtriques convertides en autèntics forats negres. I mentre el personal sanitari escassejava i doblava torns, la inversió en sanitat es focalitzava en un faraònic hospital per a infecciosos, construït sense concurs per la via d’urgència i amb fesomia de nau industrial col·lectivitzada. A Madrid, hauria escrit Balzac, darrere de cada gran fortuna sempre hi ha una contracta.

Derrota amb agreujant

Però, malgrat totes aquestes disfuncions i extravagàncies -o potser precisament per elles-, Díaz Ayuso ha guanyat les eleccions amb una claredat aclaparadora: gairebé 28 punts per davant del seu principal adversari, un PSOE que ha perdut més d’un terç del seu electorat (de què menys de la meitat ha anat a la resta de l’esquerra) i que s’ha sumit en un abisme electoral de proporcions paoroses. El seu pitjor resultat, el 2015, es va situar per sobre de l’25%; ara no arriba a el 17%.

Algunes claus de la victòria d‘Ayuso s’han assenyalat fins a la sacietat: un còctel molt pujat de regionalisme victimista i nacionalisme espanyol (o d’egoisme fiscal disfressat d’espanyolisme liberal), una eficaç apel·lació al vot útil d’una dreta amb fam de victòria, una activa crida al sufragi de càstig contra el Govern “social–comunista–separatista” o, simplement, una majoria sociològica estructural de centredreta i dreta que fa impossible l’alternança a Madrid, com vénen ratificant des de fa dècades totes les eleccions. Una majoria sociològica que, a més, s’hauria vist reforçada en aquesta ocasió pels sectors econòmics perjudicats per les restriccions sanitàries. A la Catalunya del 14-F, aquests sectors no tenien a qui votar, però al Madrid de el 4-M, si.

No obstant això, totes aquestes claus presenten un mateix fil conductor: la seva capacitat d’aglutinar a tots els descontents amb les interferències -reguladores, anivelladores, protectores o simplement tutelars- de l’Estat. I en el nucli dur d’aquest contingent de “madrilenys emprenyats” apareixen els que consideren que els impostos són poc menys que un robatori, que les normes (sanitàries o urbanístiques) resulten tan innecessàries com la prohibició de matar animals en una plaça o que les cues de la fam són, efectivament, una farsa organitzada per l’esquerra i protagonitzada per paràsits i ganduls.

Error estratègic

L’encert de l’equip d’Ayuso ha consistit en activar, aglutinar i mobilitzar electoralment a aquest col·lectiu, ampliant-lo en totes les direccions sociològiques i generacionals i convertint-lo en una versió castissa de l’agressiva dreta americana que combat sense treva a la desgastada esquerra de la vella Europa. I per aconseguir-ho, els assessors de la presidenta han ordit un relat tan truculent com enginyós, que ha aconseguit imposar-se a través d’unes claus més solapades, però no menys decisives. Aquestes podrien ser algunes d’elles:

Desvergonyiment

La nova política ha introduït un flamant eix de competència: el nou front al vell; el fresc enfront del gastat; l’atreviment davant de la cautela … Es tracta d’imposar el relat dominant, i de fer-ho com sigui. Un puntet de xuleria i de desvergonyiment també poden servir. Sobretot des del poder. I així, tot i capitanejar un partit corcat pels escàndols de corrupció i cleptomania, l’estudiada espontaneïtat d‘Ayuso s’ha imposat sobre el llenguatge de fusta, gairebé paleontològic, dels seus adversaris.

D’aquí el vigor de la candidata del PP davant la parsimònia del seu principal oponent, un Àngel Gabilondo que semblava moure’s arrossegant els peus. I d’aquí també el bon resultat del cap de llista de Más Madrid, la metgessa Mónica García, en detriment de la resta candidats de l’esquerra. Aquests s’han oblidat que el monòton trepant ideològic pot funcionar davant del populisme ranci dels neofranquistes, però no té res a fer davant el populisme de l’entrepà de calamars i el “Madrid primero” del PP d’Ayuso; un populisme que desafia la lògica més elemental, però que no resulta tan llunyà en el fons a l’imparable, en el seu temps, “Tot per Catalunya“.

Discursos desconcertants

Ayuso ha estat la primera a exhibir una estratègia d’aspecte erràtic. Ha inclòs cops d’efecte tan rocambolescos com els contactes amb els hereus del KGB per adquirir la vacuna russa. O ha acusat el Govern d’ocultar el nombre de morts a Madrid, que serien molts més dels que figuren en les xifres oficials encara que, al mateix temps, una prova de l’encertada filosofia d‘Ayuso: “Salut i economia són compatibles“.

No obstant això, el seu eslògan central compactava tota aquesta xerrameca d’aparença alguna cosa pueril mitjançant un dilema apocalíptic: “Socialisme o llibertat“ (que en els seus llavis es llegia també com “Sanchismo o llibertat“). És a dir, bars tancats davant de terrasses obertes; mobilitat restringida davant de lliure circulació (per anar “a missa i a la discoteca”, segons recordava la presidenta); jornades de clausura enfront de toros sense tancaments … Davant aquesta tenebrosa distopia, Ayuso es presentava com una versió goyesca de la llibertat guiant al poble. I aquesta simplificació ha resultat tan imbatible com hipnòtica per a una ciutadania exhausta i assedegada de normalitat.

En definitiva, Ayuso ha exhibit l’irresistible encant d’un anarco-conservadorisme envernissat de modernitat neoliberal. Però també ha deixat clar que la dreta espanyola ja ha sortit de la caverna i no es talla un pèl a l’hora de colpejar on fa més mal per mantenir intacte el seu relat. En canvi, i després de diversos mesos d’un silenci polític monacal, el socialista Gabilondo va començar apel·lant a un espectral electorat de centre mitjançant un prometedor discurs en positiu, però va acabar amb un sobtat cop de volant cap a l’esquerra. El dubte és si es va deixar arrossegar -o va ser empès per algun perspicaç “estudi de mercat” – al terreny de la batalla campal ideològica que sempre va buscar el candidat de Podemos amb l’ajuda de Vox.

Campanya esquinçada

A partir de la batalla campal que es va iniciar a Vallecas (i dels sobres amb bales, és clar), el llenguatge de la contesa va adquirir una inevitable sobrecàrrega de solemnitat doctrinal, amb l’artificiosa dicotomia entre feixisme o democràcia i la reaparició d’uns inoperants fantasmes del passat que allunyaven de l’esquerra als electors més tebis ideològicament o més preocupats per la gestió concreta de les coses. Una solemnitat, per cert, de la qual només Ayuso ha sabut lliurar-en tot moment amb absoluta desimboltura i sense por a la impostura o la reincidència en el motí retòric.

Fidel al seu relat, la presidenta regional sempre disparava contra Sánchez, encara que ho fes en el mur biogràfic d’Iglesias o mentre “ninguneaba” a Gabilondo. El seu concepte més elaborat ha estat la “madrileñofobia” (o el “ens envegen perquè ens tenen mania”, en una versió adaptada a les altres llengües de l’Estat). Es tractava de fixar la imatge d’un president de Govern associat a l’eix del mal. No hi havia un altre culpable possible de les múltiples desgràcies de Madrid (i per extensió de tot Espanya). A la fi i al cap, Ayuso tenia davant a dos rivals perduts en el seu particular laberint del parc del Retiro i segrestats per les provocacions calculades de Vox.

D’una banda, Pablo Iglesias protagonitzava un retorn implícit a les Joventuts Comunistes i al seu llenguatge rocós fins al empatx, aliè fins i tot a qualsevol antifranquisme amable i sentimental. Però, en realitat, només tractava de sobreviure per sobre del crític 5%. I, d’altra banda, un desdibuixat Gabilondo evocava en ocasions el serè perfil d’Enrique Tierno Galván, però sense l’ullal retorçat de l’alcalde socialista madrileny i la seva dissolvent ironia enfront de les llaunes dels fogosos espadatxins de la dreta.

Per això, enmig del tremend soroll ideològic i mediàtic de la campanya electoral, amb la formalitat i l’assossegat racionalisme del candidat socialista no n’hi havia prou per fer audible el seu relat. Va faltar el mordent que redimeix els perdedors. I si algú necessitava trencar la campanya era ell.

El fals centre

Ciutadans ha perdut el 80 % dels 630.000 centristes que van votar a Ignacio Aguado al maig del 2019. I la majoria s’ha anat al PP o fins i tot a Vox. ¿No eren centristes genuïns? No anunciaven l’hora dels moderats? Edmundo Bal s’ha esforçat per retenir-los mitjançant un discurs conciliador, gairebé equidistant. Però Bal és el mateix advocat de l’Estat que va ser destituït per mantenir que el que ha passat a Catalunya en la tardor de 2017 va ser una rebel·lió i, “col·loquialment, un intent de cop d’Estat”; és a dir, una cosa equiparable a l’assalt a Congrés, el 23-F. Així ho veia ell llavors i així ho veien i ho segueixen veient els seus antics votants. Però aquesta és la mateixa visió que continua destil·lant el PP o proclamant Vox. I per això els antics electors taronges s’han anat amb Ayuso o Monesterio. S’acaba collint el que es sembra.

Participació

L’afluència a les urnes va batre rècords el 4-M. Però això només podia reforçar a la majoria social dominant. Fins al 4 de maig, la taxa màxima de participació s’havia registrat el 1995 i va brindar la primera majoria absoluta al PP després de 12 anys de governs regionals del PSOE. A més, els resultats de el 4-M en els tradicionals feus de l’esquerra (o en el seu sensible diferencial de participació amb les zones més benestants) evoquen inevitablement la tàcita aliança d’un sector de la classe treballadora amb la classe mitjana i alta més conservadora. Una aliança, atenció, que va donar la presidència a Trump als Estats Units o que pot portar a el poder a Marine Le Pen a França.

El problema de fons segueix essent saber on és el centre avui dia. O intuir en què consisteix la centralitat de les grans majories. Ayuso sembla haver trobat aquesta centralitat hegemònica, encara que molt lluny d’un centre que no vagi contra ningú. I la seva estratègia pot ser vista com un desafiament a la raó, però això és exactament la política.

La Vanguardia, 5 de maig de 2021