Carles Casajuana: Sánchez i la taula de diàleg

Governar no només és resistir. El poder, quan es té, s’ha de fer servir. Si no, s’evapora. És com el pòquer: si un no aposta en cap jugada, es va arruïnant a poc a poc, perquè per continuar jugant cal anar posant diners. Es pot passar un cop, dos, però no sempre.

Ara comença un curs que, políticament, serà decisiu per dos motius: perquè la recuperació de la pandèmia, amb els fons europeus, marcarà la legislatura i perquè Pedro Sánchez haurà de mostrar les seves cartes en relació amb Catalunya.

Els fons europeus són una carta molt favorable per al Govern espanyol, però cal administrar-los bé. Les recuperacions mai no són iguals per a tothom; poden causar ressentiments i crear ferides. De vegades, la prosperitat relativa és més verinosa, políticament, que la misèria absoluta. Els grups socials o geogràfics que es queden despenjats poden generar moltes tensions.

El Govern de Sánchez haurà de vigilar que el vent favorable de les ajudes europees arribi a tots amb igualtat de condicions i, a la vegada, que sigui efectiu per crear una recuperació de llarga durada. No és tan fàcil com sembla. Haurà de fer equilibris, estar molt pendent de l’equitat territorial i evitar colls de botella que distorsionin la recuperació i que suposin més complicacions de les inevitables. El cost creixent de l’electricitat pot aigualir l’efecte positiu de la remuntada.

Amb aquest marc, Sánchez ha d’es­collir entre dos camins en relació amb Catalunya, i tots dos són arriscats. El primer –partint de la idea que, amb els indults, ja ha tornat els favors d’ERC de votar a favor de la investidura i dels pres­supostos– consisteix a deixar vegetar la taula de diàleg i, si la Generalitat no estripa les cartes, fer concessions a la comissió bilateral, amb noves transferències i amb alguna mostra de generositat pressupostària que permeti a ERC dir que l’estratègia del peix al cove torna a funcionar.

El segon consisteix a buscar fórmules per intentar resoldre el conflicte a la taula de diàleg. De possibilitats no en falten: es pot explorar la idea d’incorporar –quan sigui possible– una clàusula addicional a la Constitució que reconegui drets històrics de Catalunya i blindi les competèn­cies de llengua i cultura, es pot negociar un pacte fiscal, es pot parlar d’un nou Estatut i es pot dir que tot això, en el seu ­moment, serà sotmès a referèndum.

Són dos camins diferents. L’un implica esquivar el conflicte, confiant que es dilueixi, i el segon, intentar resoldre’l. El risc de la primera opció és que la falta de progrés a la taula de diàleg causi frus­tració i obligui ERC, per no veure’s desbordada per Junts i la CUP, a apujar el ­diapasó i a marcar distàncies amb el ­Govern central. Això podria impedir l’aprovació d’uns nous pressupostos i generar fortes tensions entre el Govern de Pedro Sánchez i ERC durant el que resta de legislatura.

Com que Sánchez pot anar prorrogant els pressupostos i governant per decret, això no seria cap catàstrofe. Ara: si la taula de diàleg no dona cap fruit i el PSOE guanya les pròximes eleccions generals però necessita els vots d’ERC per a la investidura, és possible que ERC, sentint-se enganyada, li exigeixi un compromís firmat amb concessions concretes, entre les quals potser un referèndum sobre la independència. Això podria fer que la investidura fos inviable.

Els perills immediats de la segona opció són més greus. ERC té poc marge de moviment i és un soci complicat. Les reunions de la taula de diàleg poden no anar enlloc, encara que el Govern central estigui disposat a explorar totes les possibilitats existents dintre de la Constitució. I si el diàleg avança, encara pot ser pitjor: es pot crear la sensació que Pedro Sánchez ha de fer concessions a l’independentisme per sobreviure. Això podria fer emergir divisions dintre del PSOE i dificultar que superi el PP a les pròximes eleccions generals.

Ara, si l’aposta sortís bé, si Sánchez demostrés que és capaç d’encarrilar el conflicte i de normalitzar la situació, la recompensa podria ser molt alta. El PSOE es presentaria a les eleccions com l’únic partit d’àmbit nacional capaç de garantir la convivència. Podria assegurar-se un llarg horitzó d’entesa amb ERC i –si superés el PP en vots– disposar d’una nova legislatura per consolidar la recuperació econòmica i per acabar de resoldre el conflicte. El PP quedaria fora de joc per uns quants anys, encaixonat entre Vox i un centre dominat pel PSOE.

La renúncia del Govern central a reformar el delicte de sedició sembla indicar que prefereix la primera opció, i el fiasco de l’ampliació de l’aeroport deixa un panorama problemàtic. La incògnita és si l’aposta per conservar el poder a curt termini no acabarà sent la manera de perdre’l a mitjà termini, perquè si Sánchez no ­arriba a les eleccions amb una perspectiva d’acord sobre Catalunya, costa de veure com ERC li podrà donar suport per revalidar el Govern, i sense ERC no és fàcil que el PSOE i Podem sumin prou escons per governar.

Molts diran que ara no és el moment de pactar res sobre Catalunya, que cal es­perar que el PSOE tingui més força. És cert. Però mai no és el moment. Un diàleg real sobre Catalunya, amb voluntat d’arribar a un acord, tindrà un cost, ara o quan sigui. Gràcies al vent favorable de les ajudes europees i de la recuperació postcovid, ara aquest cost por ser assu­mible, ­sobretot perquè encara queda molta legislatura per tal que els ciutadans vegin els efectes positius de les con­cessions que calgui fer. Els bons polítics són els que creen el seu propi clima po­lític. Amb una aposta decidida, Sánchez el pot ­crear.

La Vanguardia, 13 de setembre de 2021