Antoni Puigverd: Prologant el desastre

Daniel Gascón, un brillant intel·lec­tual aragonès que ha escrit críticament sobre el procés, feia servir l’altre dia en un article a El País una metàfora alhora senzilla i profunda sobre les conseqüències del conflicte entre l’independentisme català i l’Estat espanyol. “Dels bancs als matrimonis, passant pels sistemes polítics, gairebé tot es fa malbé de la mateixa manera: primer a poc a poc, i després de cop i volta”. En efecte, un llarg període de conflictivitat sorda, constant i insidiosa anticipa sempre l’enfonsament de bancs, matrimonis o sistemes. Només quan es produeix el col·lapse es comprèn que aquell llarg període de conflictivitat menor era el pròleg del desastre. El final del procés no serà la independència de Catalunya, sinó el col·lapse de la democràcia espanyola (ja no es pot descartar que no sigui traumàtic).

Dos factors impedeixen a molta gent fer una lectura pessimista del que està passant. D’una banda, la cultura del happy end, dominant a la cultura occidental, fa insuportable els relats amb final negatiu. I de l’altra, la falta d’experiència tràgica a les generacions actuals. La immensa majoria de nosaltres entenem el drama de la guerra civil com una pel·lícula de bons i dolents: un western. Excepte els avis que van viure la guerra, cap de nosaltres no pot imaginar-se realment el desastre que va ser. El dolor que va causar. Les desgràcies i malvestats. Això explica la insensatesa incendiària dels joves líders espanyols. Per això tothom juga a tibar la corda, com si la corda no s’hagués de trencar mai. L’estaca de Lluís Llach es canta a Catalunya per sentit d’estètica revolucionària, ja que ningú (ni, per descomptat, l’autor de la cançó) s’imagina què és realment una revolució: passa com un camió per damunt de les generacions que hi participen; i les esclafa.

Amb una alegria insensata molts catalans volen convertir les vigílies de Nadal (que abans eren dies de treva) en nou capítol de l’esteticisme revolucionari. Un rupturisme tan inútil com egocèntric. Un rupturisme d’orgull ferit que sembrarà més malestar; que perjudica objectivament els líders empresonats; que regala arguments al tremendisme judicial contra l’independentisme; que pot destrossar l’única i precària drecera de diàleg existent; que només servirà per amagar el retrocés objectiu de l’unilateralisme (fa un any que ha perdut el nord, però la cortina de llàgrimes per als presos ho dissimula).

Humiliar Sánchez, quina gran victòria! Considerar una provocació que es reuneixi amb el seu govern a Barcelona: quina manera de donar la raó als que descriuen el catalanisme com un deliri victimista! Facilitar el camí al tripartit de dretes incendiàries: quina formidable estratègia! Banalitzar el dret a la protesta en un moment crucial del conflicte, quan nous i fortíssims actors entren en escena: quina manera de malbaratar les oportunitats polítiques que ofereix la democràcia!

“Mai no es practica el mal tan a fons i tan alegrament com quan es fa per obligació de consciència” (Pascal, Pensaments).

La Vanguardia