Antoni Puigverd: La tela esquinçada

La visió romàntica de la terra substitueix la realitat per una abstracció. En el cas del procés català, l’abstracció permet o bé invisibilitzar una part enorme de la població catalana o bé no reconèixer-la com catalana. Durant tots els anys del Procés, aquesta mirada parcial ha persistit: reflectint a la manera del mític Narcís a les espectaculars accions i manifestacions pròpies (sovint amb detalls estranyament generosos: els bombers catalans fent cua per donar sang a Brussel·les). Paral·lelament, eren rebutjats amb acidesa i menyspreu els partits i votants de les opcions no rupturistes.

Era inútil assenyalar, com tantes vegades personalment he intentat, que el referèndum no era una mesura assenyada per a una societat tan plural i emocionalment complexa com la catalana. De res servia recordar que el sentiment de pertinença compartit, fins i tot ara mateix (dades del CEO) és extraordinàriament majoritari (més del 62%), mentre que el sentiment exclusivament espanyol (5,3%) i exclusivament català (28,6%) són clarament minoritaris.

No servia de res. I és que el procés independentista no només obligava a la majoria dels catalans a sotmetre’s a un dilema desitjat per una minoria. També pretenia desbaratar l’espai polític del PSC: l’únic partit català amb un peu a cadascuna de les grans comunitats culturals.

El PSC ha estat víctima d’errors propis (tripartit), del desconcert del PSOE i de problemes de fons que fins i tot l’SPD alemany està patint. És responsable del seu propi declivi. Però també ha patit una tremenda pressió política i mediàtica: a qualsevol preu havia de definir el seu rumb identitari a una única direcció. Igual que els comuns, el PSC expressa els delicats equilibris emocionals i culturals de la societat catalana. Ha cedit molt espai polític que, però, no ha estat ocupat per l’independentisme, sinó per Ciutadans, partit que va néixer impugnant amb estridència el consens catalanista transversal. Els dos blocs avancen amb lògica fatalista cap al enfrontament.

Recosir els consensos catalans bàsics no serà fàcil: si una tela s’esquinça és difícil sargir-la, queda la cicatriu. Per això és tan rellevant, estratègicament, el pacte del PSC amb sectors moderats del catalanisme democristià. Si aconsegueixen reconstruir un espai central de confluència sentimental i emotiva on catalans de diverses sensibilitats estiguin a gust, serà senyal que la societat catalana té voluntat de recosir-se. Si no ho aconsegueixen, haurem fet un pas més cap a l’Ulster.

