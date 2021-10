Antoni Puigverd: La cendra dels morts

Encara que els etarres demanessin perdó per tot el mal causat, em costaria molt perdonar els que van matar Ernest Lluch, el més savi, astut, melòman i grafòman dels meus amics. Em costaria molt perdonar els que van matar el magistrat Josep M. Lidón Corbí, germà de la meva amiga Imma, un gironí educat a Deusto i especialitzat en dret de la infància. També em costaria moltíssim perdonar els que van provocar la massacre d’Hipercor. 21 morts i 45 ferits. Un d’aquests ferits va ser Robert Manrique, durant molts anys portaveu dels afectats, un dels millors tipus que he conegut. Víctima d’ETA, s’ha interessat per moltes altres víctimes: les de l’atemptat d’Atocha, les de la Rambla de Barcelona i Cambrils. Manrique s’ajuda ajudant. No s’ha deixat mai instrumentalitzar per aquells que, abanderant les víctimes, abanderen també determinades idees sobre Espanya.

De la ferida causada pel terrorisme basc, encara en brolla sang. Tothom té vincles propers o llunyans amb aquesta tragèdia. Caldrà que passi una generació. Trigarem a aconseguir que aquesta sigui una cicatriu més de la trista història d’Espanya. Per edat, he viscut el final de la tragèdia anterior. Parlo del franquisme, no de la Guerra Civil (el dolor fantasmagòric de la qual, repartit en els dos bàndols, encara no l’hem volgut reparar). Conec represaliats que van passar molts anys a la presó per les seves idees. Amics i companys meus van ser torturats a les casernes que després van hostatjar la policia democràtica. Em vaig escapar pels pèls de ser castigat per demòcrata, però vaig experimentar en pròpia pell, com tots els parlants de les altres llengües d’Espanya, la ignomínia de la prohibició i el menyspreu d’un poder dictatorial que va voler exterminar la meva llengua o reduir-la a usos familiars. Aquella tragèdia va durar 40 anys i la va causar, no pas una força clandestina com ETA, sinó una força colossal, poderosíssima: un Estat amb recursos absoluts de caràcter polític, econòmic i judicial encaminats a imposar determinades idees i valors; i a reprimir, silenciar, excloure i condemnar (si calia, a mort) els dissidents.

Formo part de la generació que va passar pàgina: amb alegria, generositat i esperança. Molta gent amb anys de presó va perdonar sense reticència un Estat, un règim i unes forces repressives que no van demanar mai perdó. Molts torturats han conviscut amb els torturadors. Molts perdedors van haver d’acceptar la posició de força dels que havien prosperat amb el fran­quisme. Policies, jutges, càrrecs o funcionaris franquistes no van ser jutjats ni depurats. Ningú no els va exigir que demanessin perdó.

¿I no podem intentar repetir, amb ETA derrotada, aquell esforç positiu de la transició del franquisme a la democràcia? Certament, cal evitar els homenatges als presos. Cal abjurar de la beneitona santificació catalana d’Otegi per respecte als massacrats a Vic i a Hipercor. Però amb els abertzales bascos s’hi ha de fer política. No tan sols perquè esforçar-se a cicatritzar és millor que gratar la ferida. No tan sols perquè repetir allò que va anar bé en la transició és més positiu que cultivar el ressentiment. Sinó perquè fundar una pàtria sobre la cendra dels morts, com volen tots els nacionalismes romàntics, és la millor manera de preparar nous funerals.

La Vanguardia, 25 d’octubre de 2021