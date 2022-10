Antoni Puigverd: Fer país

Com diu l’exalcalde Trias, la crisi de parella de Junts i ERC provoca una gran estupefacció. Però no és l’únic capítol grotesc d’aquest present convuls. El món n’és ple. A tot arreu triomfa la política bufa, extravagant, ridícula o carrinclona. Als EUA, hi ha hagut diversos presidents que fan vergonya aliena: començant per George W.Bush, que, a principis de segle, enrabiat per l’atemptat a les torres bessones, va portar Occident a dues guerres (Afganistan, Irak) que van desenquadernar l’ordre internacional, van donar vida a tots els extremismes àrabs i van desestabilitzar molts països petrolífers (Iraq, Síria, Líbia). Aquell desordre mundial perdura i s’eixampla. De les moltes coses que es van dir de Trump, la més important és que, després de l’assalt al Capitoli, la hipòtesi d’una altra guerra civil és creïble (esperem que improbable). Pel que fa a Biden, les seves pífies verbals són innòcues; i això ja és molt.

A Iran maten les dones perquè no porten el vel ben posat. Kim Jong Un continua jugant amb petards nuclears. A la minúscula Nicaragua, el tirà Ortega empresona els candidats opositors per poder guanyar les eleccions des del sofà. Segueix els esotèrics dictats de la seva esposa, Rosario Murillo, dama esquelètica digna d’un vell conte de por. Al gegantí Brasil, el frenètic Bolsonaro pot tornar a guanyar: ha batut el rècord d’extravagància cavalcant la màxima cilindrada de l’odi. Vladímir Putin, a més de destrossar a sang i foc el territori d’Ucraïna, està causant la ruïna d’Europa, però també la del seu país. Fa honor a la definició de Carlo M. Cipolla: l’estúpid és aquell que perjudica els altres sense obtenir-ne cap benefici.

La pompa britànica que havia admirat el món durant les exèquies d’Isabel II, ha quedat reduïda a cendra pel fanatisme ultraliberal de la premier Truss. Es diu que els polítics catalans han portat Catalunya a la decadència; però han trigat 10 anys! El rècord de Kwarteng, ministre d’Hisenda britànic, és realment insuperable: ha arruïnat el país en una setmana. No, no tinc intenció de justificar el ridícul català evocant els ridículs del món. Tots aquests països, del més potent al més dèbil, continuaran existint facin el que facin els seus dirigents. Catalunya, en canvi, necessita un plus de serietat si vol mantenir allò que li dona sentit. L’economia catalana (allò que fa que no siguem una província dependent, sinó un eix creador de riquesa) està en perill gravíssim. El mateix li passa a la cultura en català: si bé no és l’única que els catalans posseeixen, sí que és única al món; l’hem heretat i tenim obligació de preservar-la. No ens podem permetre ni un error més. En una conferència a Esade de l’any 1974, Pujol, que s’havia dedicat a l’activisme, va dir que calia deixar de fer país per fer política. 50 anys més tard, algú amb cara i ulls (una institució, unes personalitats civils?) hauria de fer la crida inversa. Prescindint del maremàgnum de la política, la societat catalana ha de tornar a fer país.

La Vanguardia