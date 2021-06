Antoni Puigverd: Desbloquejar móns paral·lels

La malaltia política del nostre temps és la narració. Els partits i els mitjans de comunicació de les trinxeres deformen la realitat fins a diversificar-la en relats paral·lels que no coincideixen mai. Ha passat, una ve­gada més, amb l’informe de la Comissió dels Drets Humans del Consell d’Europa, que es debatrà en un proper plenari. El Ministeri d’Afers Exteriors ha propagat que “l’informe indica que l’actuació dels polítics indepen­dentistes ha estat inconstitucional i il·legal, i que l’Administració de Justícia d’Espanya en defensa de la legalitat vulnerada va tenir lloc dins dels paràmetres d’un Estat de dret”. Per això la premsa espanyola pràcticament no s’ha fet ressò de l’informe. A l’altra trinxera, en ­canvi, Carles Puigdemont sosté que l’informe “és demolidor per a Espanya”; i el president ­Aragonès afirma: “De nou Europa fa evident la repressió i qüestiona durament la justícia ­espanyola”.

En realitat, l’informe és una declaració ambigua i matisada. Confirma, sí, bona part de les tesis independentistes: recorda que els polítics catalans van ser condemnats a llargues penes de presó “per declaracions fetes en l’exercici dels seus mandats polítics” durant la consulta il·legal del 2017. Demana la correcció dels delictes de sedició i rebel·lió que van ser usats per castigar un referèndum que, essent il·legal, està despenalitzat. També demana la llibertat dels condemnats i la suspensió dels procediments judicials als independentistes residents a l’estranger. Finalment, sosté que les autoritats espanyoles no haurien d’exigir als empresonats la renúncia a “les seves profundes opinions polítiques” a canvi de millorar la situació (indult).

Tot i això, l’informe sosté que als independentistes, se’ls pot “obligar a emprendre els seus objectius polítics sense recórrer a mitjans il·legals”. Diu obligar, no suggerir o recomanar. I és que el document no compra la propaganda independentista segons la qual l’Estat espanyol i el turc són idèntics. Ben al contrari. Deixa clar que confia en l’Estat de dret i “en la independència dels tribunals espanyols”. Una idea genèrica emmarca el document: la llibertat d’expressió no és il·limitada i, per això, no es poden “fer crides al derrocament violent de les institucions democràtiques”. Aquest marc genèric només pot interpretar-se com una aproximació a la tesi fiscal, acceptada pel Suprem, de la violència coactiva de l’independentisme en l’octubre del 2017.

Valgui aquest exemple entre milers. ¿Si persisteixen els relats paral·lels, serà mai possible un debat productiu sobre els nostres problemes? Ara mateix només l’indult ens pot ajudar a convergir una mica. Per això és una bona mesura: les dues parts cedeixen i ningú no queda del tot satisfet. L’indult no ha de satisfer: serveix per desbloquejar.

Josep M. Carbonell, degà de la facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (URL), ha defensat l’indult al digital Catalunya Plural per cinc raons. Perquè ningú no està lliure de culpa en aquest conflicte. Perquè el consens que suscita a Catalunya és la millor medecina per a la fractura catalana. Per sortir de les trinxeres. Per superar els blocs polítics. I per una dada positiva, que no es té present, però que il·lumina la situació. En aquests darrers anys, han esclatat conflictes semblants en altres països. En tots ells, hi ha hagut morts: 34 en l’esclat social de Xile el 2019; 47 a Colòmbia aquests dies; 11 amb les armilles grogues a França. I els cinc de l’assalt al Capitoli als EUA. Les comparacions no sempre són odioses: a vegades situen els problemes en el seu punt just. Sosté Carbonell, i jo també ho penso, que l’independentisme és cívic i que les forces de l’ordre han estat prou ponderades en l’ús de la força. No deixem podrir més el problema. Cada dia que passa amb els líders empresonats, la força de l’Estat esdevé més abusiva i el civisme independentista es va corcant.

La Vanguardia, 7 de juny de 2021