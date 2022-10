Antoni Puigverd: Cacera de l’esperança

No recordo qui va dir que el procés era una picadora de carn. La metàfora no pot ser més precisa. Tots els partits han quedat reduïts a mandonguilles o partidets. Ara mateix, semblaria que només ERC tendeix a ser més forta avui que ahir. Presidir la Generalitat i haver guanyat la cursa a Junts li ha permès, finalment, ocupar en solitari un Govern que vol aparentar una dimensió del 80%, però que té una base parlamentària molt menys vistosa.

I el PSC? Al principi del procés, va patir una gran fuga de noms i una notòria pèrdua parlamentària. Per l’espectacular eclosió de Cs; i pel cop de porta de personatges com Ernest Maragall o el renascut Quim Nadal. Amb gran entusiasme, l’independentisme va intentar tombar el gran arbre del PSC, l’únic amb arrels a les dues emocions nacionals que coexisteixen a Catalunya. Creien que, amb l’aparició de Súmate (d’on surt Rufián), n’hi hauria prou. Ara ERC ja sap que als catalans que tenen un sentiment de pertinença compartit no se’ls sedueix amb propaganda. D’aquí la via escocesa dels republicans: intensa política social per arrelar a la Catalunya metropolitana.

Al marge de fugues de personalitats i de votants, el sector catalanista s’ha mantingut lleial al PSC a través del que representa Raimon Obiols (impressiona el nivell i l’elegància del seu darrer llibre, El temps esquerp , Ed. Arcàdia). Salvador Illa procedeix de la font central del primer PSC, el que es va anomenar tarradellisme. Foguejat com a figura pública en la conjuntura més perillosa dels darrers 50 anys (pandèmia), ara es troba en condicions de reconstruir un partit d’ampli espectre a partir del tradicional arrelament metropolità del PSC. Si Aragonès compta amb la força que dona el Govern i amb els escons que necessita Sánchez al Congrés, Illa presenta dues cartes que comencen a suscitar interès en l’atribolada política catalana: paciència i elasticitat.

Els governs socialistes han estat tradicionalment els adversaris estratègics del PSC. González, Zapatero i, ara, Sánchez, han eclipsat el PSC. Bloquejant o prescindint del PSC, els presidents socialistes han pogut negociar (i, per tant, primar) el nacionalisme català: Pujol, Mas i, ara, Aragonès. A més de paciència i elasticitat, Illa necessitarà molta determinació per capgirar aquest costum que ha impedit al PSC de fer creïble el seu projecte federal. No li serà fàcil a Illa treure partit de la finestra d’oportunitat que ha obert la fuga de Junts. Però tampoc ho té fàcil el duo Aragonès–Junqueras.



A partir d’ara, dos projectes socials es disputaran l’hegemonia a Catalunya. Tant ERC com PSC volen reunir la Catalunya dividida entorn d’un projecte esperançador. Ara bé: en una Catalunya tan convulsa i enfosquida, a l’esperança no s’hi pot anar a mitges (ERC pensant en Junts; o el PSC eclipsat per Sánchez). Ni mitges tintes ni fantasies. L’èxit d’ERC o del PSC dependrà de la claredat i de la factibilitat amb què els seus projectes seran percebuts per una majoria de catalans.

