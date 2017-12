Antón Costas: Un Govern de tots

La segona és posar-se d’acord en com estar en desacord, evitant la temptació d’aixafar l’altre i de trencar les regles de joc. El respecte al pluralisme ia la llei és fonamental perquè torni la confiança dels actors econòmics i la d’aquells que veuen Barcelona i Catalunya com el lloc on portar endavant els seus projectes. Però no podem esperar que després de cinc anys de discursos aferrissats torni, com per art d’encantament, la política de cooperació. Les ferides trigaran temps a cicatritzar. Però sí podem esforçar-nos per ser amistosos amb la democràcia.

La tercera és que aquest nou govern de tots parli amb l’Estat, amb les forces polítiques representades a les Corts i amb la resta de la societat espanyola per buscar un millor autogovern. Fins ara només ha existit un diàleg de sords. Ha funcionat, parafrasejant Clausewitz, com “la continuació de la guerra civil per altres mitjans“. Crec que aquest millor autogovern és possible, com sostinc en el meu recent llibre El final del desconcert (Península, 2017). I com ho fan també un grup plural de reconeguts juristes a Idees per a una reforma de la Constitució. El nou relat sobre Espanya ha de ser el de la convivència.

Si després d’implementar aquestes reformes una majoria significativa de votants manifesta de forma reiterada el seu desig de ser consultats sobre una possible independència, el principi democràtic de la Constitució de 1978 obliga els poders públics a cercar vies legals per donar satisfacció a aquesta demanda.

Però, en tot cas, el primer pas per no seguir furgant en la fractura civil i en el deteriorament econòmic és que el proper govern que surti de les eleccions del 21-D sigui un govern de tots.