Antoni Puigverd: Respecte

Sostè el fiscal general que milers de catalans estan abduïts. Rodríguez de la Borbolla, expresident de la Junta d’Andalusia, parla de “la Catalunya epilèptica” (que faci servir d’escut un article fora de context del mestre Gaziel encara fa més coent el qualificatiu). Josep Borrell és més benèvol: els catalans són víctimes “d’una pluja fina de mentides i desinformació”. Una paràfrasi amb significat precís: els catalans no sabem discernir la veritat. Fa anys i panys que sentim afirmacions d’aquest calibre: no pas als bars de noctàmbuls, sinó en diaris de la màxima credibilitat. En aquests media, les crítiques més o menys enraonades al catalanisme, habituals des de fa tres lustres, es combinen, sense solució de continuïtat, amb demonitzacions genèriques. Mil vegades s’ha dit: Catalunya és un país malalt, victimista, insolidari, adoctrinat, egoista, entotsolat, etcètera.

La setmana passada un escriptor el nom de qual no vull recordar, un home que ha estat tractat sempre a Girona amb respecte intel·lectual i sol·lícit afecte, va vincular una vegada més el nazisme amb el que està passant “a la región”. Ho va fer en la seva columna al diari de més tirada d’Espanya. De passada, va condemnar genèricament els gironins, ja que “aquella provincia es un clon de Guipúzcoa y comparte con ella lo montaraz, la víscera y el arcaísmo. Es gente de religión y trabuco”.

Aquestes generalitzacions que apareixen constantment a la premsa dita seriosa serien condemnades si s’apliquessin a qualsevol altre col·lectiu: els gais, les dones, els musulmans. La civilització occidental considera xenòfoba la caracterització negativa d’un col·lectiu, però a Espanya la civilització s’encongeix quan es parla dels catalans. Ha arribat el moment de qualificar de culpable el silenci de molts intel·lectuals davant d’aquestes actituds despectives que venen de lluny: de Quevedo. No és un vici tan remot com l’antisemitisme, però compleix la mateixa funció: denigrar una minoria interna per cohesionar la majoria; convertir la minoria en boc expiatori.

La constància en el menyspreu col·lectiu dels catalans hauria de servir per entendre per què ara està passant el que passa. Hi ha moltes raons que expliquen el moment que estem vivint. Però la primera de totes és la falta de respecte.

Certament, també hi ha excessos verbals a Catalunya. El verb excitat, despectiu o hispanofòbic no és per desgràcia infreqüent en determinats digitals o a TV3; ni, per descomptat, en algunes fosses sèptiques de Twitter. L’estrella d’aquest corrent és Rufián, que, tanmateix, ha estat tant o més criticat als diaris de Barcelona que als de Madrid. Aquesta mena de llenguatge és sempre criticat als principals diaris catalans. Això sí: quan des de Catalunya se’n diu una de grossa, una legió de titulars de premsa i d’articulistes de tot Espanya posa el crit al cel. És inevitable pensar (em temo que confirmant allò del “trabuc i la religió”) en aquella metàfora evangèlica: “Com li pots dir: ‘Germà, deixa’m que et tregui la brossa de l’ull’, si tu no veus la biga del teu? Hipòcrita, treu primer la biga del teu ull i llavors hi veuràs prou clar per a treure la brossa de l’ull del teu germà” (Lluc 6, 42).

S’ha repetit mil vegades una mentida que ni ara, feliçment, no es compleix: que a Catalunya hi ha unanimisme. Al contrari. Mentre jo i tants altres articulistes posàvem en qüestió, ja fa trenta anys, el nacionalisme herderià forjat per Pujol, hem esperat en va un corrent autocrític amb el nou espanyolisme d’Aznar (que sintetizava José Antonio amb el liberalisme). Encara l’espero. Encara espero que els líders espanyols del periodisme i la política gosin desmuntar el mite més fals de tots. El mite inicial: el dels 500 anys de nació (“la més antiga d’Europa”). Rajoy hi apel·la cada dos per tres. Al duríssim debat del Parlament de l’altre dia, s’hi va referir el portaveu del PP; i Miquel Iceta li va fer d’eco. Per favor! Això sí que és ­producte de l’adoctrinament! Sempre s’oblida que molts dels que ara manen a Espanya es van educar de petits en la Formación del Espíritu Na­cional (FEN).

Són 500 anys d’Estat, que és tota una altra cosa. Un Estat amb territoris molt diversos que van ser reduïts a las “leyes de Castilla” després de 1714. Tampoc no és veritat, com diu el romanticisme català, que fins a 1714

els catalans estiguéssim al marge d’Espanya. Per bé i per mal, la relació fa molt que dura.

Els estudis demoscopis demostren que, ni en aquest gravíssim moment, la majoria dels catalans no té ganes de trencar-la. Però tampoc no té ganes de sotmetre’s a la versió postmoderna del decret de Nova Planta que jacobins, liberals, conservadors i ultradretans s’entesten a imposar, des que els intel·lectuals de l’aznarisme van ins­trumentalitzar el filòsof Habermas i el seu patriotisme constitucional. Mentre el di­lema sigui submissió o ruptura, el plet ­continuarà (per més que la força legalista s’imposi). El plet només trobarà pausa i respir el dia que les elits espanyoles de dreta i d’esquerra consultin al diccionari el ­significat de la paraula respecte.

La Vanguardia