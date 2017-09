Manuel Castells: Repressió

Comptat i debatut, no hi va haver negociació, ni tan sols cap indici. Repressió pura i dura. Judicialitzada i personalitzada, com en els moderns règims autoritaris que cobreixen les vergonyes amb les fulles de parra dels tribunals. I a una escala mai vista a l’Europa contemporània, amenaçant centenars de càrrecs electes i, poten­cialment, milers de persones si es concreta la intimidació genèrica als voluntaris inscrits per ajudar el referèndum. Recordem que no es tracta de reprimir la independència de Catalunya sinó la simple celebració d’una consulta en la qual els ciutadans puguin votar lliurement quin és el seu projecte de país. No és una distinció fútil ja que, segons enquestes fiables, menys de la meitat dels catalans estarien a favor de la independència mentre que tres quartes parts de la població donen suport al dret a decidir. És difícilment comprensible, en aquestes condicions, l’obstinació del PP i del seu Govern a bloquejar qualsevol moviment que impliqui un vot lliure i amb garanties.

Retreuen al Govern que no hi hagi garanties per a aquest referèndum. Com volen que n’hi hagi si no donen marge legal per a la seva preparació? Si se seguís l’exemple de països veritablement democràtics com el Regne Unit amb Escòcia o el Canadà amb el Quebec, l’independentisme perdria el refe­rèndum i a partir d’això hi hauria una negociació raonable per a una autonomia més gran per a la nació(nalitat) més dinàmica de l’ Estat espanyol. Però compte, perquè el PP/Ciutadans és una màquina de fabricar indepen­dentistes i si continuen humiliant i provocant d’aquí a un temps l’enfrontament serà encara més enverinat i el clamor per la independència pot ser irrefre­nable.

I tot i així, tretze són tretze. Com ha estat sempre en la història d’ Espanya, Estat autocràtic al llarg dels segles. Amb el breu interregne d’una República immediatament assaltada pels dimonis de la nostàlgia imperial. I, en fi, amb l’arranjament d’una transició democràtica que va donar pas a una llibertat vigilada i condicional per als qui no combreguessin amb l’ Espanya monàrquica unitària, malgrat l’article 2 de la Constitució. I aquí tornem a estar, en un enfrontament agreujat per la fractura interna de la societat catalana, després d’un procés desastrosament gestionat per l’ Estat espanyol i el nacionalisme català. Encara que els més forts sempre tenen més responsabilitat en els desastres.

L’estratègia repressiva dissenyada des de la Moncloa, ja fa temps, pretén ser astuta. En lloc d’intervenir les institucions d’autogovern, reprimeix les persones. Utilitzant fiscals addictes, els jutges i els Mossos (mentre es pugui) per interrogar, arrestar, jutjar, multar, confiscar patrimoni, i si arriba el cas, empresonar preventivament i condemnar. Així, mortes les cuques, encara que siguin centenars o milers, morta la rauxa. Brillant, pensen. No traurem els tancs, sinó que neutralitzarem els líders i els altres aniran entrant a la cleda. I si no pitjor per a ells, perquè d’aquí no hi ha cap altra sortida que l’imperi de la llei. Una llei espanyola que precisament milions de catalans, i no quatre agitadors, recusen.

Tornada a la política de la por que ha dominat la nostra història. Aprofitant a més la corrupció del partit presidencial català (no superior a la del PP), la ineptitud del debat al Parlament i els errors d’estratègia en la fràgil coalició pro independència. Tot sembla indicar, pensa Rajoy, que sense excessiu cost de l’opinió pública nacional i internacional es podria extirpar l’independentisme català per algun temps i guanyar les eleccions com a paladí de l’ Espanya una, gran i lliure. Però no serà tan fàcil. De fet, entrem en un conflicte prolongat de gran envergadura. Primer perquè la repressió indiscriminada generarà moviments de solidaritat en la població i en la política. Començant pel primer i decisiu acord amb la carismàtica Ada Colau que sembla haver trobat la fórmula per fer possible la votació a Barcelona sense transgredir formes jurídiques que posin en perill funcionaris i institució. És més, molts ciutadans indecisos, generalment votants d’esquerra, probablement faran un pas endavant davant la indignació creixent per l’ atropellament de drets polítics que ens concerneix a tots. Ja no es tracta d’independència, sinó de dignitat.

Però a més així que augmenti la repressió s’intensificaran altres formes de protesta, sempre pacífiques però fermes, davant les quals hi haurà se­gurament l’escalada repressiva poli­cial que Rajoy volia evitar, en part per no revoltar el PSOE, que el marca de prop. No és cert, com es comenta a Madrid, que hi ha una estratègia de provocació de la CUP. Tots els catalans estan per la no-violència, i molts d’ells preparats per a una resistència gandhiana. Però si als interrogatoris massius d’alcaldes, als tancaments de locals, als escorcolls sumaris, a les detencions arbitràries, a les inhabilitacions per decret, els ciutadans responen de forma pacífica, els an­tiavalots, siguin mossos o guàrdies civils, actuaran de manera menys exquisida del programat pels ma­quiavels monclovites. L’espiral repressió/resistència pot estendre’s ràpidament. I sobretot estendre’s al conjunt d’ Espanya, on Podem i les seves confluències, la tercera força política, amb el 20% de vot i una capacitat encara més gran de convocatòria, ja ha alertat davant l’estat d’excepció que, de fet, està implantant Rajoy a Catalunya. I fins i tot a Espanya, com mostra la prohibició d’un acte sobre el referèndum català a Madrid. La fractura de la so­cietat catalana pot estendre’s a la so­cietat espanyola, en una mobilització antagònica de rojos i nacionals, separatistes i unionistes que connectaria amb la ­nostra memòria més tràgica. Li és fàcil a l’ Estat utilitzar el seu potencial de repressió. Més difícil és controlar les conseqüències d’una injustificada intolerància, símptoma de la lleugeresa democràtica de les nostres institu­cions.

La Vanguardia