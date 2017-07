Robert McAlister: Retorn a Utoya

Agafant el petit ferri cap a l’illa i arribats a l’embarcador, immediatament veiem l’emblemàtica casa de fusta blanca amb la senyalització vermella Utoya que es veia sovint a les notícies els dies posteriors a l’atac. Aquest va ser també l’escenari dels primers assassinats als pocs minuts de l’arribada de Breivik.

Seguim el camí fins al turó, passant pel camp de futbol, ​​cap a una sèrie d’edificis, un dels quals és el bloc de bany que s’ha deixat inalterat, amb un disseny exterior de protecció que simbolitza el nombre de supervivents i el dels que van morir.

Estar a la sala on van morir 17 joves impressiona; un piano darrere del qual una jove víctima s’amagà abans de morir sota els trets ressalta el poc que ha canviat la sala. Però també impressiona com van poder sobreviure el mateix nombre dins d’aquesta àrea. L’instint, la reacció positiva i ràpida van salvar vides aquell dia.

Un jove supervivent amb el que vaig parlar més tard em va dir que era una persona positiva en la vida abans de l’atac, i la seva veu interior seguia dient: “Avui no moriràs“.

Segueixo un camí pel bosc al voltant de l’altre costat de l’illa, un pas estret fins a l’aigua. Comencem a trobar cintes vermelles periòdicament lligades a la tanca seguint el camí.

Aquestes cintes assenyalen els llocs on es van trobar mortes les joves víctimes, sense cap mitjà d’escapar ni lloc per amagar-se. Després de l’atac, la policia va donar a les famílies les coordenades GPS exactes de la ubicació on es van trobar els cossos dels seus fills.

Els mateixos símbols es troben a tot arreu de la illa, i no és sorprenent, perquè Breivik va tenir una hora i mitja per caçar-los sense cap intervenció de resposta.

Hi ha hagut nombrosos informes i discussions sobre els motius de la lenta resposta d’emergència que, retrospectivament, és fàcil de criticar i analitzar en profunditat. Una cosa és certa: s’han après moltes lliçons i això es pot introduir en programes de formació per millorar l’eficàcia de les respostes.

Utoya s’hauria pogut convertir fàcilment en un lloc de foscor i negativitat. En comptes d’això, s’ha convertit en un fènix sorgit de les flames, i torna a ser un càmping juvenil, que ara allotja un record i, el que és més important, un sofisticat centre de formació, que està prosperant.

Edificis reconstruits amb cura i nous dissenys i construccions, han estat realitzats en col·laboració i consulta amb les famílies de les víctimes, un procés acurat que en totes les etapes de la remodelació. El memorial de l’illa és testimoni d’aquest procés. La ubicació va ser escollida per les pròpies famílies.

El mateix es féu amb el monument del memorial. Es va triar una anella, de manera que els noms de les víctimes no es vegin més els uns que els altres, com seria en una llista formal de noms. Els noms són retallats en l’anella d’acer, que s’enfronta a la posta de sol: els noms de les víctimes resplendeixen a mesura que baixa el sol.

Tornant a l’hotel després de la visita de l’illa, tinc el privilegi de conèixer i parlar amb els voluntaris de suport que estan integrats per famílies i supervivents afectats. Les mares i els joves supervivents tornen a donar suport als altres en l’aniversari oficial d’aquest dissabte. Les seves històries són similars; perdre als seus fills ha estat devastador, el seu paper en el grup de suport és una forma de rehabilitació, però també un repte constant.

Potser això explica per què el treball d’aquest grup ha servit als famílies i supervivents de l’atac del Teatre Bataclan a París sobre com treballar de manera col·laborativa i promoure grups de suport similars.

