Soledad Gallego-Díaz: Eleccions al Regne Unit, l’esquerra a vegades té raó

“El Sistema Nacional de Salut (NHS, en les seves sigles angleses) existirà mentre hi hagi algú que lluiti per ell“, deia Aneurin Bevan, el seu creador. “Aquest tipus sóc jo“, va repetir durant la campanya electoral el candidat laborista Jeremy Corbyn. En realitat, la frase no la va pronunciar mai el propi Bevan, sinó que va formar part del guió d’una pel·lícula sobre la vida del formidable ministre britànic dels anys quaranta i cinquanta, i es va colar com a autèntica en l’ideari del socialisme anglès.

Sigui com sigui, representa molt bé el que ha fet Corbyn durant la seva estupenda campanya electoral. Insistir que la política social només té dos camins: la via conservadora, que col·loca en l’horitzó l’eficiència i confia que el camí de la desregularització i la privatització condueixi a aquesta eficàcia i faci que el benestar, diguem, arribi, a poc a poc, a tots. I dos, la via laborista, que col·loca la igualtat en l’horitzó i que creu que és imprescindible actuar amb polítiques públiques que facin que l’economia reaccioni i ajudi a finançar aquest camí cap a la igualtat. Ser el tipus (o la paia), com deia Corbyn, que creu que la sanitat, l’educació i els transports són matèria de polítiques públiques i han de ser defensades com a tal, sense descans i sense dubtes.

El model laborista, socialdemòcrata, porta bastant temps desacreditat en centres d’anàlisi política de tot Europa, fins i tot discutit dins de les seves pròpies files i només en els últims anys, a la vista de les conseqüències de la crisi del model liberal-conservador, torna a trobar defensors decidits. La sobtada vitalitat de les propostes de Corbyn, en el fons tan elementals, fan pensar que potser s’ha donat massa espai a la pretesa falta de credibilitat de la socialdemocràcia europea, quan el que passava és que els ciutadans no la trobaven, soterrada per líders polítics que van acceptar com a dogma un model que era només això, un dels models possibles. No tenien clar on era el tipus de què parlava el fals Bevan.

Potser s’ha donat massa espai a la pretesa falta de credibilitat de la socialdemocràcia europea

El que sí va escriure Aneurin Bevan és que els programes polítics haurien de començar així: “Aquesta és la meva veritat. Digui’m vostè la seva “. Digui’m què passa exactament en l’educació amb les seves propostes; que passa a la sanitat pública; què passa en l’ocupació … No cal dir que les veritats d’un mateix han de portar dades incorporades. El programa econòmic de Corbyn, per exemple, no va ser elaborat per un equip mancat de coneixement i empatxat d’il·lusions, sinó per un Consell Consultiu Econòmic, en què, amb el ministre d’Hisenda a l’ombra, John McDonnell (un personatge curiós, que va fer tots els seus doctorats en cursos nocturns, perquè treballava de dia), va participar també un equip d’economistes prestigiosos, ple de talent. El manifest final, en defensa de la fi de l’austeritat, va ser així recolzat per 130 professors d’universitats britàniques i nord-americanes.

Corbyn arribarà o no a primer ministre, però ha demostrat que és un polític bastant més fi de com el retrataven, capaç d’oferir un estil diferent i de dissenyar, arribat el moment, una estratègia intel·ligent. No és el vell laborisme, com se li retreia, perquè res pot ser ja “vell“. Com escriu el professor d’Oxford, Simon Wren-Lewis, Corbyn ha aconseguit una cosa interessant: que el centre accepti que l’esquerra té de vegades raó. La va tenir en negar-se a votar a favor de la guerra d’Iraq (amb les seves desastroses conseqüències) i la té en reclamar polítiques públiques per a l’educació, la sanitat i altres serveis essencials. El centre pot haver après en aquestes eleccions que ha de conviure amb Corbyn i el que representa i aquesta seria una notícia excel·lent per a la socialdemocràcia europea.