Francesc Trillas: Convertiu-vos, infidels!

L’altre dia hi havia un article extraordinari desobre els intents dels líders de l’independentisme català per “eixamplar la base” del seu moviment, intents que sembla que van assolir un sostre fa tres o quatre anys amb la conversió d’alguns exponents de l’esquerra que ara són passejats amunt i avall en candidatures, comissions d’experts, tertúlies i altres aparadors. Des dels més radicals als més moderats independentistes (com) veuen la necessitat de convèncer un petit percentatge d’indecisos segons ells. I llavors ja estarà feta la feina. És una forma curiosa d’entendre la convivència democràtica i la necessitat de dur a terme el queanomena una discussió raonada dels afers públics. Es veu que compten amb els que no som independentistes… sempre que ens convertim a la seva fe. Moltes gràcies. A mi m’agradaria que em respectessin més. Estic disposat a que m’intentin convèncer però, sisplau, primer deixin-me que jo també els convenci a vostès i, segon, si no em convencen, deixin-me que les meves opinions, i les dels que pensen semblant a mi, també comptin en la nostra societat. Alguns independentistes es comporten com els que demanaven la conversió de jueus i moriscos al segle XV. Si, sí, comptem amb vosaltres, podeu quedar-vos, sempre que abandoneu la vostra fe i les vostres tradicions i abraceu les nostres. Ja quan parlen d’unitat només es refereixen a la unitat dels seus, rebutjant el com a mínim 50% d’electors catalans que no pensen com ells. Ens tracten com estrangers en la nostra terra. Els costarà molt convèncer-nos si no ens respecten més. I els costarà molt convèncer-nos si la seva forma de democràcia no inclou formes de discussió raonada i de recerca de consensos com les que reclamen pensadors com(podriademanar una reunió amb ell, a veure què en pensa dels referèndums d’autodeterminació). La voluntat del poble no és la voluntat del 50% ni del 60%, és la voluntat de tothom, és la voluntat de fer una societat on hi càpiguen persones que tenen visions diferents de quina és la seva nacionalitat, fins i tot que tenen visions diferents del que vol dir una nació. Una mica més de respecte, sisplau.