Alexis Tsipras: Marxant al mateix ritme

És una “Europa a diverses velocitats” la resposta correcta a aquesta crisi de confiança? Hem de reflexionar acuradament abans de respondre a aquesta pregunta.Els muntanyencs s’uneixen amb una sola corda i van a la mateixa velocitat. Si es desfan de la corda, poden avançar a diferents velocitats. Depenent de la seva força i capacitat, cada membre pot optar per acompanyar els més forts, o anar en una altra direcció.Això no vol dir més llibertat. Això vol dir abolir la responsabilitat dels membres més forts per donar suport als més febles. No podem acceptar un model més feble – ja sigui a nivell d’Estats membres o de la societat en general – en el que el més fort juga amb les seves pròpies regles, i els altres o bé segueixen aquestes regles, o bé s’arrisquen a la destrucció.Al mateix temps, si ens assegurem que tots estem en un vaixell a la mateixa velocitat, no hem de tancar les portes a aquells que vulguin sortir a coberta, només perquè alguns passatgers prefereixen quedar-se a les seves cabines.Així que si estem buscant una nova manera de fer Europa, no cal parlar d’una “Europa de diferents velocitats“, sinó més aviat d’una “Europa d’opcions diferents“. Si l’Europa de demà vol oferir graus diferenciats d’integració, això ha de ser possible a través de requisits concrets que garanteixin la naturalesa oberta, democràtica i cohesionada d’Europa.Què significa això a la pràctica?

En primer lloc, vol dir que qualsevol discussió o decisió sobre un nou model per a Europa han de tenir lloc en el marc dels tractats, normes i procediments existents a la Unió Europea i s’han de basar en les disposicions del Tractat de Lisboa, que forma part de la constitució de la UE avui dia.

En segon lloc, si s’aprofundeix la integració en certes àrees polítiques hem de partir de la base de la cooperació que ja hem aconseguit. Hem d’abandonar qualsevol idea de desmantellar les institucions encarregades de l’aprofundiment de la integració, com la zona euro i l’espai Schengen.

En tercer lloc, no hem d’acceptar “clubs” tancats de nacions amb les seves pròpies normes internes de les que s’exclou a tercers. Això significa abandonar la noció d’un ‘nucli dur‘ dins de la zona euro, al voltant del qual giren la resta de països. Qualsevol nivell de cooperació reforçada ha de romandre obert i de lliure accés per a tots els estats membres.

Finalment, i no menys important, no hem afeblir la cohesió i la convergència de les polítiques europees: les polítiques que encarnen el principi de solidaritat i garanteixen que una Europa multi-opció no faci agenollar-se l’Europa d’avui.

Grècia, que està molt a prop d’aconseguir els objectius de la segona avaluació del programa de rescat actual, la inclusió en el programa de flexibilització quantitativa del Banc Central Europeu, i les mesures de flexibilització del deute a mig termini, finalment està sortint d’un llarg i fosc període de set anys.

El poble grec han portat una càrrega desproporcionada sobre les seves espatlles en nom d’Europa, ja que ha quedat atrapat al mig, tant de la crisi econòmica com de la dels refugiats. I nosaltres, els grecs, hem augmentat aquesta càrrega a l’optar per romandre a les parts més integrades de la UE, a la zona euro i l’espai Schengen. Per tant, tenim dret a jugar un paper destacat en la discussió sobre el futur d’Europa.