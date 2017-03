Carles Castro: Trobades en la tercera via (catalana)

Només undels catalans que estan a favor del procés sobiranista pensen que “la millor solució territorial per a Catalunya és la seva independència de l’Estat Espanyol“. Aquesta és una de les principals conclusions que apareixen en el llibre(Tirant lo Blanch, 2017), una obra en la qual participen una vintena d’especialistes d’universitats de Santiago de Compostel·la, Granada, València i Barcelona, ​​i que es basa en un sondeig específic, posterior a les eleccions autonòmiques del 2015. De fet, segons l’estudi, “un model federal satisfaria ald’aquests catalans que estan a favor del procés d’independència“, mentre que “un altre(d’ells) aspiren a un model autonòmic amb més competències o amb un estatus fiscal equiparable al del País Basc o Navarra“(veure gràfics adjunts).”En altres paraules, gairebé eldels catalans que declaren estar a favor del procés d’independència aspiren a una solució territorial que encaixa en el concepte de federalisme adaptatiu: plurinacional, no cooperatiu, no centralitzat i no simètric“. Aquesta conclusió coincideix amb les que es desprenen d’altres estudis posteriors, tot i que afegeix una innovadora clau explicativa: l’heterogènia solidesa del sentiment independentista en funció de la seva antiguitat.Paral·lelament, entre els que estan en contra de la independència es registra una pluralitat d’opcions que permeten albirar un espai de trobada per construir una sortida al conflicte català. Així, entre els contraris a la secessió només unaposta per un Estat centralitzat, i únicament elper la continuïtat de l’statu quo. No obstant això, unoptaria per un Estat federal i gairebé unper un Estat autonòmic amb major nivell de competències per a Catalunya (al que caldria afegir unque s’inclinaria per un estatut fiscal com el d’Euskadi).

A partir d’aquí, l’estudi conclou que “els ciutadans de Catalunya tenen opcions alternatives, diferents i plurals a l’hora d’afrontar el conflicte territorial” i “aquestes diferències existeixen també entre els que estan a favor del procés independentista“. És més, “a la ciutadania hi ha una pluralitat més gran que les opcions dominants que estan oferint els polítics, i una complexitat més gran del que és capaç d’abastar i canalitzar la competició política polaritzada“.

Entre els factors que expliquen les diferències dins del col·lectiu independentista apareix com més destacat “l’antiguitat del sentiment separatista“, una “variable clau per entendre la seva interpretació d’aquest sentiment“. És a dir, “el temps des del qual se senten independentistes els ciutadans catalans” dóna peu a dos tipus d’actituds: un independentisme “essencial” (més intransigent) i un independentisme “estratègic” (més pragmàtic i obert al diàleg). “La diferència és tan extrema que mentre el 78,5% dels independentistes tradicionals aspiren efectivament a la solució separatista, en el cas dels nous independentistes (els que ho són des de fa un any), aquest percentatge es redueix únicament al 13% “.

D’acord amb les dades del sondeig, “tot just un 20% de catalans independentistes tradicionals aspiren a una solució territorial que suposi romandre dins de l’Estat espanyol“. No obstant això, aquesta xifra s’acosta al 40% entre els que “es reconeixen independentistes des de fa més de cinc anys; puja a un 45% per als que són independentistes des de fa només cinc anys, i s’eleva a més d’un 70% per als que ho són des de fa tres i arriba a gairebé un 80% per als que ho són des de fa només un any “.

Aquesta heterogeneïtat en la defensa de les solucions territorials s’aprecia també entre l’electorat dels diferents partits. Així, per exemple, entre els votants de Junts pel Sí o la CUP, més d’un 35% accepta solucions alternatives a l’estricta separació d’Espanya. I al revés, entre els votants de Ciutadans -un partit que abandera la uniformitat autonòmica- només un 10% aspira al retorn a un Estat centralitzat, mentre que més del 46% aposta per un Estat federal, més autogovern o un estatus fiscal equiparable al del País Basc.

En definitiva, l’estudi es deriven dues conclusions transcendentals. La primera resideix en la “insatisfacció que han produït els resultats de les últimes eleccions autonòmiques en els catalans d’un o altre signe polític“. I la segona indica que “la idea dominant no és que el procés sobiranista construirà finalment un nou Estat, sinó que modificarà de manera sensible la relació entre Espanya i Catalunya “. A partir d’aquí, l’estudi deixa sobre la taula una advertència operativa dirigida als partits: les seves ofertes polítiques no cobreixen la pluralitat de preferències que mostren els ciutadans per resoldre el conflicte. I aquesta circumstància dificulta, sens dubte, la possibilitat d’una sortida negociada, una tercera via, que satisfaci simultàniament a amplis sectors de partidaris i de contraris a la independència.