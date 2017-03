Jacques Delors: “Construir una Europa justa, sostenible, democràtica i inclusiva”

El 60 aniversari del Tractat de Roma ofereix una oportunitat única per fer balanç dels avenços d’Europa i dels avenços que encara no s’ha fet per a proporcionar un futur sostenible i pròsper per als europeus. És una oportunitat que la societat civil i els sindicats en la seva crida per una Europa justa, sostenible, democràtica i inclusiva, insten els líders europeus a aprofitar amb determinació i visió de futur. Els conviden a fer prova de lideratge, visió i coratge per posar a Europa de nou en marxa.

No es poden ignorar els progressos realitzats des de 1957, quan érem un grapat de nacions determinades a sortir de les cendres de la Segona Guerra Mundial i a avançar cap a un futur comú pacífic i unificat. Avui, la UE és la iniciativa de pau més important i de més èxit del nostre temps, en la que els europeus treuen profit de les seves diferències culturals, treuen força dels seus valors i aspiracions comuns i gaudeixen d’una estabilitat, seguretat i prosperitat sense equivalent en el món.

No obstant això, queda encara molt per fer per construir un món sostenible per a les generacions actuals i futures. Les promeses inicials no han estat encara plenament realitzades i entrem en una era on els valors en el cor d’Europa – la democràcia i la participació, la igualtat i la justícia social, la solidaritat i la sostenibilitat, el respecte per a l’estat de dret i els drets humans – estan amenaçades. Molts ciutadans estan qüestionant la raó de ser de la Unió Europea, la legitimitat dels governs, el model dominant i la capacitat de les estructures de govern existents per afrontar els reptes més urgents de la societat.

En aquests temps d’incertesa, els ciutadans europeus reclamen més èmfasi en els valors europeus fonamentals, i no a l’inrevés. Recerquen el benestar econòmic, social i ambiental. El benestar econòmic en forma de prosperitat per a tots i una justa redistribució de la riquesa. El benestar social en la prestació de serveis de qualitat i assequible per a tothom i l’enfortiment del teixit social que ens uneix. El benestar del medi ambient que aporta una naturalesa sana, necessària per a la vida a la Terra.

Davant d’un món que està canviant més ràpidament que mai, la unitat i la solidaritat europees són tan importants avui com ho eren fa seixanta anys. La solidaritat ens ha unit i solidari és la única via de futur. Cap dels reptes actuals no poden ser resolts per una sola nació o per un sol grup de persones.

És urgent que la Unió Europea i les seves institucions es tornin a connectar amb els somnis i les esperances dels seus ciutadans. Ha arribat el moment de replantejar-se la direcció en què viatgem, de construir sobre les nostres realitzacions i d’establir les bases per als propers seixanta anys d’integració europea.

Els ciutadans esperen dels seus líders el valor i la visió necessaris per a la transició a una Europa justa, sostenible, democràtica i inclusiva. Tenen l’esperança que aprofitin l’oportunitat de la Cimera de Roma per prendre un compromís ferm per construir junts aquest futur millor.

Aquest text es basa en una declaració conjunta de WWF, la CES, el Moviment europeu interncional, CONCORD, el Lobby europeu de dones i el Fòrum europeu de la foventut, i signat per 240 organitzacions.