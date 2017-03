Luuk van Middelaar: La nova Europa

Una idea de l’alcalde de Roma en 1957: fer repicar totes les campanes de la Ciutat Eterna el 25 de març per celebrar la signatura dels tractats. Aquesta animació festiva, expressió del desig d’un nou començament, va inaugurar de manera irònica una era en què l’Europa del Mercat va buscar la seva salvació en l’avorriment silenciós, espectacle sonor abans de la construcció d’un mecanisme regulador que va deixar a la gent sense veu. Ningú discutirà l’èxit d’una aventura que va contribuir a la prosperitat i l’estabilitat d’un continent devastat per dues guerres mundials i després dividit per la guerra freda. Des de 1989, però, el món ha canviat.

Ara no és moment de la regulació, sinó de l’acció. Una revolta electoral sense precedents posa a prova a la Unió. Farage, Le Pen, Wilders, Petry o Salvini apunten a la seva destrucció: de la seva moneda, del seu mercat, de la seva unitat davant Putin.

Tot i que les recents eleccions holandeses han trencat la dinàmica Brexit-Trump amb una neta victòria del centredreta, les presidencials franceses prolonguen el suspense. Per respondre de manera creïble a les aspiracions que s’expressen a través d’aquesta revolta, els 27 presidents i primers ministres que es reuniran el pròxim dissabte 25 de març a Roma, en lloc d’exposar el de sempre, hauran d’iniciar una triple conversió europea.

La nova Europa ha de protegir-se, improvisar i tolerar les idees oposades. Tot el contrari, doncs, al que sap fer bé: crear llibertats, previsibilitat i consens. Aquesta maniobra és alhora difícil i indispensable, però no és impossible. Està en joc la supervivència d’Europa.

La protecció, en primer lloc. Europa és el mascaró de proa de tots aquells que estimen l’obertura, l’intercanvi, les oportunitats ofertes pel gran espai de lliure circulació: empresaris, estudiants, turistes, joves, poliglotes, les persones afortunades i les desemparades que no tenen res a perdre . Encoratjada per aquest impuls, Brussel·les ha perdut de vista als ciutadans més sedentaris que veuen en aquesta Europa no una oportunitat, sinó un cavall de Troia de la globalització que amenaça els seus llocs de treball, la seva seguretat i el seu dia a dia. No es tracta tant d’una qüestió de les elits contra el poble com d’una profunda divergència entre una meitat del poble i l’altra meitat. El referèndum britànic s’ha dirimit per 48% contra 52%.

Per recuperar la confiança de l’opinió pública amb majories sòlides, Brussel·les no pot acontentar-se amb actuar únicament de cara a la seva pròpia clientela. La Unió Europea ha de trobar un millor equilibri entre les llibertats que crea i la protecció que ofereix. Exemple emblemàtic: les fronteres. No hi ha espai comú lliure de tota frontera interior si no es comparteix la responsabilitat respecte a les fronteres exteriors. Si no, es perd tot Schengen. Dura realitat revelada per la crisi dels migrants de l’hivern 2015-2016. Des de llavors, els estats membres s’ocupen de la frontera exterior. Tímidament, per descomptat.

De vegades, la sensatesa resideix en una forma de contenció, com en l’àrea de la protecció social. Ja que Brussel·les no podria substituir els estats nacionals del benestar sense convertir-se en el superestat que els pobles rebutgen, el millor equilibri que proposem suposa mitigar els efectes pertorbadors de les noves llibertats sobre els sistemes de protecció social o de sanitat pública existents. Aquest és el desafiament de la lliure circulació dels treballadors que tant ha preocupat als electors britànics durant el referèndum, i que preocupa a molts en altres llocs.

Un cop identificats aquests dilemes polítics, cal afrontar-los a cara descoberta. A continuació, improvisar. Què fer quan un país membre de la zona euro corre perill d’entrar en fallida i cal trobar 500.000 milers de milions d’euros en un cap de setmana? Què fer quan misteriosos homenets verds envaeixen un país veí a l’Est i cal posar-se d’acord com més aviat sobre les sancions a l’agressor? Què fer quan una multitud de refugiats afronta la Mediterrània i inicia una marxa a través dels Balcans, fent cas omís de les normes de Schengen o de Dublín? Heus aquí tres exemples recents que han requerit la intervenció de les institucions i dels dirigents europeus davant un sistema tradicional que no estava preparat: prendre decisions i actuar, sense disposar del temps necessari per suavitzar les diferències, afinar els punts de vista, posar-se d’ acord i redactar ja sigui llibres verds o llibres blancs.

Aquestes crisis no fan referència al formatge de cabra ni al preu dels cereals tan apreciats per l’estimada i vella Comunitat Econòmica Europea, sinó a milers de milions d’euros i a la solidaritat, la guerra i la pau, la identitat i la sobirania. Sota la pressió d’aquestes situacions, la política de l’esdeveniment emergeix poc a poc en el si de la Unió, sense reemplaçar la política de la norma del gran mercat sinó acompanyant-la i sumant-se a ella. Es tracta d’una veritable metamorfosi que no s’ha calibrat.

L’Europa del mercat està mal preparada per fer front a l’adversitat, als perills o al imprevist. No obstant això, de vegades no hi ha elecció. Què hi ha pitjor, en efecte, que no fer res davant d’una emergència? És en aquests casos on cristal·litzen les formes del poder executiu, fins i tot de les noves institucions. Es comprèn, a partir d’aquí, el lloc central que ocupa el Consell Europeu, en el si del qual els principals dirigents nacionals, que són també els màxims responsables davant les seves opinions públiques, afronten junts els capricis de la fortuna. Durant la crisi de l’euro, per exemple, les institucions de Brussel·les no tenien ni la legitimitat ni els mitjans financers per gestionar la tempesta. En escapar de la cotilla del tractat, els caps d’Estat o de govern poden desbrossar un territori inexplorat i entrar junts en l’avenir.

L’Europa que actua només pot fer-se al costat dels estats i no contra ells. Així doncs, es perfila una nova Europa. Protegir: es reconeix a partir d’ara la necessitat. Improvisar: a partir d’ara els dirigents ho fan sota la pressió dels esdeveniments. En canvi, tolerar l’oposició, últim aspecte de la metamorfosi, és una cosa que segueix sent complicat. Tot i això, aquesta qüestió és tan vital com les altres. Com que no s’admet una oposició política organitzada en el si de la Unió, s’actua contra ella. Aquest és el fenomen que presenciem en l’actualitat.

Mentre que l’Europa del mercat fundada a Roma feia front com a màxim a la indiferència, a burles innocents sobre la forma dels cogombres, la nova Europa, la de la moneda, la de les fronteres i de la potència, genera poders i contrapoders, elevades expectatives i una desconfiança agreujada. La política de l’esdeveniment implica prendre decisions que no estan escrites en els tractats ni figuren entre les recomanacions dels experts. Són respostes a les necessitats de cada moment, la conseqüència d’una disparitat entre posicions o valors contraposats.

Per aquest motiu necessiten el suport de la societat. Una societat que, en el marc d’unes eleccions o de referèndums nacionals, cada vegada fa sentir més la seva veu. I amb tota la raó: quan la saviesa convencional perd el seu monopoli, sorgeix l’oposició. Quan el poder executiu es manifesta, ha de poder comptar amb un sòlid suport de la societat. Ja hem experimentat les vies fàcils per introduir una dinàmica entre govern i oposició, per exemple passant pel Parlament d’Estrasburg. No obstant això, l’ofensiva de cada Estat no fa més que reforçar el nacionalpopulisme antieuropeu i interpreta molt malament els desafiaments del moment. Cal deixar de brandar l’amenaça d’excomunicar als dissidents i de reduir qualsevol crítica a Brussel·les com si fos antieuropea! L’excés de consens de Brussel·les ofega la vida política europea.

Els grans pics del moment -de Tsipras i Varufakis (crisi de l’euro) a Viktor Orban (crisi dels refugiats) – tenen un paper important: fan visibles als ulls de la societat les veritables decisions i dilemes, i trenquen la lògica de despolitització . Retorn de la Història, ressorgiment de la política. A més de ser un mecanisme de decisió, la democràcia permet escenificar i gestionar els conflictes socials i polítics, i fins i tot fer-ne una font de llibertat.

El dissens pot donar a Europa el dinamisme que tant necessita la política de l’esdeveniment. Com les altres dues, aquesta ruptura pressuposa una continuïtat amb els fundadors de Roma sobre una condició prèvia essencial: la convicció que el que ens uneix, com a europeus, és més forta del que ens separa.

La Vanguardia

Le Monde