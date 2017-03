10 anys de la Llei d’igualtat: el canvi que triga

La idea va quedar clarament reflectida en una frase de John Stuart Mill recollida en el pròleg. Al·ludia a aquella “perfecta igualtat que no admet poder ni privilegi per a uns ni incapacitat per a altres“. Era la base de la Llei per a la igualtat efectiva entre homes i dones, publicada fa avui 10 anys pel Govern que presidia José Luis Rodríguez Zapatero. La norma va esbossar xifres i compromisos per equiparar més de la meitat de la població amb la resta. Una dècada més tard, i després de travessar una profunda crisi econòmica, es pot dir que ha servit de potent aparador per col·locar a les dones en el centre de la política i per començar a plantejar que la cura dels fills és cosa de dos. Però elles segueixen cobrant menys i la seva representació en els consells d’administració de les empreses queda lluny del previst.

“No s’ha aplicat perquè no hi ha hagut voluntat política per fer-ho“, resumeix la seva principal impulsora, Soledad Murillo, que era secretària general de Polítiques d’Igualtat quan es va aprovar la llei. El PP, ara al Govern, es va abstenir en la seva aprovació. Aquestes són les llums i les ombres dels 10 anys d’una normativa pionera:

L’exemple de les seves senyories

L’efecte més clar de la llei s’ha vist en els parlaments espanyols, segons totes les fonts consultades. Segons les dades del Instituto de la Mujer, s’ha passat d’un 36% a un 39,4% de diputades (el 45% de diputades autonòmiques) i hi ha quatre presidentes autonòmiques de 17. Però en el Govern estatal de 2017 hi ha menys ministres que el 2007. en la legislatura més igualitària eren 9 representants de 18 (comptant president i vicepresidenta) i ara són 5 de 15 (amb la mateixa estimació) .I Espanya encara no ha tingut una presidenta del Govern. Soledad Murillo assegura que el pas perquè hi hagués més dones a la primera fila de la política “va ser importantíssim però es va desfigurar“. “Es va entendre que el 40% fixat era per la presència de dones, però la realitat és que estava recollit com un percentatge mínim per a tots dos sexes. Buscàvem l’equilibri, però es va quedar en quota“.

“Quan es van proposar les llistes electorals paritàries semblava que s’anava a obrir el cel i trencar el món, però la llei ha demostrat la normalitat en l’aplicació de criteris d’igualtat. Aquesta aplicació ha demostrat també que la gent s’acomoda i compleix amb els límits mínims “, afegeix Marisa Soleto, de la Fundación Mujeres, que assegura que en la seva associació segueixen reivindicant les llistes cremallera.

El doble de dones en atur en una dècada

Des que es va aprovar la llei, s’ha multiplicat per dos el percentatge de dones en atur (21,4%) i s’ha triplicat el d’homes (18,1%). La distància ara és més curta però bàsicament perquè ha empitjorat la situació per a tothom. Sara de la Rica, catedràtica d’Economia de la Universitat del País Basc, recomana revisar amb cura aquestes dades: “En els moments més aguts de la crisi, s’han arribat a perdre el 25% de llocs masculins enfront del 10% de llocs femenins . Però la recuperació també està arribant més ràpidament als homes“. El motiu, afegeix, és que ells i elles ocupen sectors molt diferents. “Els homes en general estan més concentrats en ocupacions i sectors més volàtils al cicle econòmic i, per tant, més afectats per contractacions i acomiadaments que les dones“.

A igual treball, un 15% menys de sou

La llei ja fixava fa 10 anys una revisió de la discriminació salarial que segueix vigent, si bé és cert que la diferència s’ha escurçat, segons les dades emprades per a aquest balanç, extrets de les estadístiques de l’Instituto de la Mujer. Malgrat tot, cobren un 15% menys que ells (el 2007 era el 20%). “Hem de reforçar les inspeccions i que les empreses facin públic el salari dels treballadors, per veure els incentius als que no accedeixen les dones. Hi ha bretxa en la mesura que no hi ha promocions “, reclama la diputada socialista Ángeles Álvarez. El Congrés en ple va donar suport el passat 21 de febrer que es promogui una Llei d’Igualtat Salarial. El Govern, per la seva banda, proposa impulsar un pla de lluita contra la bretxa salarial sense rang de llei.

Amb pocs plans per a ser iguals

Totes les empreses amb més de 250 treballadors havien de posar en marxa plans d’igualtat, segons preveia la llei. Són útils per promocionar a les dones a llocs directius, revisar els seus sous, deixar de preguntar en les entrevistes si tenen previst quedar-se embarassades o impedir que les acomiadin si això passa. No obstant això, la norma no incloïa l’obligació de registrar aquests plans i la seva vigilància ha estat laxa, d’acord amb les dades. “Després de la llei, no es van desenvolupar els decrets i reglaments necessaris per posar-la en marxa. Hi va haver molt bones intencions que s’han quedat en el tinter “, considera Cristina Antoñanzas, d’UGT. A Espanya hi ha 5.223 empreses amb més de 200 treballadors, segons l’INE. D’elles, 167 han registrat aquests plans, tal com recullen les dades del Ministeri d’Ocupació, que el 2015 va imposar només 19 sancions per aquest assumpte per un import de 75.233 euros i amb 16.660 treballadors afectats. El Govern va deixar de finançar a més el passat 27 de gener els plans d’igualtat en les petites i mitjanes empreses, les pimes, majoritàries en el teixit empresarial espanyol.

A meitat de camí en els consells d’administració

Juntament amb la imatge dels parlaments, la presència de les dones en les grans empreses espanyoles era un altre dels aparadors que la llei d’igualtat pretenia mostrar. “Volem que en els consells d’administració de les empreses importants hi hagi més dones mica en mica“, deia el llavors ministre de Treball, Jesús Caldera. La meta era arribar a un 40% en quatre anys. La presència femenina s’ha triplicat fins gairebé el 20%, lluny de l’objectiu previst. I només el 11,8% estan en òrgans de direcció. La norma preveia estimular la presència femenina a través dels contractes de les administracions públiques. “Les empreses han d’identificar els obstacles pels quals les dones no ascendeixen, però moltes ho han concebut com una cosa burocràtica“, considera Àngels Álvarez. “Si et poso un segell d’igualtat, necessitem mecanismes que vigilin que es compleix. El valor no és tenir-lo, sinó posar-lo en marxa. Mentre les empreses no prenguin consciència que mutilen el talent, tenim un problema les dones, el país i les empreses “.