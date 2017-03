Soledad Gallego-Díaz: Un sol camp de batalla

La fatiga, el cansament que provoca la frustració, fa que les persones es tornin gelatinoses, deia George Orwell, i el mateix pot succeir amb les societats, que perden cohesió, sumides en la desigualtat i el desànim. Per això, Napoleó no demanava valor als seus soldats, sinó resistència. Esgotats per una crisi que dura una dècada, el cansament pot fer-nos creure que les coses estan tornant a la normalitat. Al cap ia la fi, el xenòfob Geert Wilders no ha aconseguit guanyar les eleccions; els sondejos diuen que Marine Le Pen no sobreviurà a la segona volta; l’economia sembla repuntar i Trump porta dos mesos a la Casa Blanca i el món no s’ha ensorrat.

En realitat, no hi ha símptomes reals d’una tornada a la normalitat, entenent per això el retorn a una organització política, econòmica i social similar a la que existia a la fi del segle XX. La normalitat del segle XXI serà, segurament, diferent; del que es tracta és que no sigui ni més cruel ni més injusta i que una percepció equivocada no dilueixi la resistència necessària per mantenir aquests objectius.

A Holanda, el partit de Wilders no va quedar primer, però sí segon, malgrat un programa brutal, en el qual no s’amagava res: abandonament de la Unió Europea, tancament de fronteres, abolició de la llibertat de culte. Alhora, les eleccions holandeses han estat l’escenari de la implosió del partit socialdemòcrata, protagonista de la vida política dels Països Baixos des de 1945 i un dels grans impulsors de la creació de la Comunitat Europea. Va ser un socialista holandès, Sicco Mansholt, membre de la resistència i el ministre més jove del seu país fins a la data, qui va posar en peu la Política Agrària Comuna, de la qual encara ens beneficiem els espanyols. I va ser un socialdemòcrata, Willem Drees, que va governar els Països Baixos de 1948 a 1958, 10 anys decisius en els quals es va aixecar la societat de benestar i el país es va guanyar la fama de model de tolerància. De tot això semblen quedar poques restes, recollits, en tot cas, per un altre partit, l’Esquerra Verda, amb un dirigent de 30 anys, Jesse Kapler, fill d’immigrant, que proposa la defensa amb totes les forces de la Unió Europea.

Curiosament, és el mateix missatge que llança el candidat francès que sembla més ben situat per parar a Le Pen. El centrista Emmanuel Macron, de 40 anys, coincideix amb Kapler a rellançar la Unió Europea, com a únic mecanisme capaç de frenar la deriva autoritària del continent. Si aquest propòsit fos sincer, per Macron seria més útil la victòria de Martin Schulz, el socialdemòcrata alemany, incontaminat per la gran coalició, i amb el mateix vocabulari europeista, que l’esgotada Merkel.

Passi el que passi, el futur de la Unió Europea, el seu objectiu, és la veritable trinxera que va separant les dues opcions polítiques en què es divideix el continent. Al final, és la Unió Europea, l’estrany mecanisme, l’extraordinària aventura internacional que van començar sis polítics amb fèrries voluntats, la qual exigirà decisions. Fa molts anys que aquestes decisions van deixar de ser polítiques per sotmetre’s a visions financeres. Res indica que les coses vagin a ser d’una altra manera, però tampoc que aquesta tensió es decanti definitivament a favor dels que encapçalen aquest atac. Potser sigui encara possible sacsejar-se el cansament, córrer riscos i apostar per una altra manera de seguir endavant. El panorama està ple d’incògnites, però ningú pot dir que el combat estigui acabat o la seva fi predestinada. Tampoc que no se sap on és el camp de batalla. En realitat, només n’hi ha un.

El País