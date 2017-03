Bernie Sanders: “Perdre l’esperança no és una opció”

Quan Donald Trump va pronunciar fa deu dies el seu discurs davant el Congrés atenint-se per primera vegada amb cura al teleprompter, els mitjans de comunicació ho van lloar pel to d’estadista i presidencial. Una persona asseguda a primera fila i a només uns metres de Trump no pensava el mateix.

A cada frase, Bernie Sanders, de 75 anys, s’horroritzava una mica més. Fins que Trump va començar a parlar sobre el medi ambient i el senador independent per Vermont gairebé va esclatar en una riallada. Aquest mateix dia el president havia signat un decret que tirava per terra els controls federals per prevenir la contaminació de rius i canals. I ara prometia als legisladors dels EUA promoure “una aigua i una atmosfera lliures de contaminació“.

“Va ser d’una hipocresia inaudita!“, Diu Sanders, encara sense poder contenir-se. “Parla de protegir l’aigua i l’atmosfera el mateix dia en què signa una ordre que augmentarà la contaminació de l’aigua i de l’atmosfera!“.

L’oficina de Sanders al Congrés llueix intacta, com si hagués passat sense deixar rastre l’estratosfèric ascens que el 2016 el va portar des d’un relatiu anonimat fins convertir-se en un seriós aspirant a la Casa Blanca. A les parets hi ha penjades pintoresques fotografies del seu Estat. “Primavera a Vermont“, diu una amb vaques en una muntanya. A més hi ha una prestatgeria plena de llibres amb títols de l’estil Sanders, com “Never Give In” (Mai rendir-se) o “The Induced Ignorance of Power” (La ignorància induïda del poder).

Vestit amb roba informal, Sanders entra ràpidament a la seva oficina. Té els cabells blancs despentinats i l’aparença d’algú que ha estat interromput mentre estudiava molt concentrat. Quant vam començar a parlar, es tornà fascinant. Quedà clar en un instant per què tanta gent va sentir la crida ( “feel the Bern“, un joc de paraules amb el nom del senador i la frase “feel the burn” o sentir la flama): Sanders pot sentir la intensitat d’aquesta flama en el seu interior.

“Aquests són temps molt alarmants per a la gent dels EUA i per al món sencer. Tenim un president que menteix patològicament. Trump menteix contínuament “. Sanders creu que les mentides de Trump no són casuals: “Menteix amb l’objectiu de soscavar els fonaments de la democràcia nord-americana“. Prenguem com a exemple els seus “ferotges atacs contra els mitjans, quan diu que gairebé tot el que publiquen els principals mitjans de comunicació és mentida“. O com va denigrar a un dels alts càrrecs judicials nomenats per George W. Bush, anomenant-lo “suposat jutge“, o les seves falses afirmacions que prop de cinc milions de persones van votar de manera il·legal a les eleccions.

Segons Sanders, aquest tipus de declaracions, que ell anomena “delirants“, apunten a que arribem a una sola conclusió: “Que l’única persona als EUA que representa els nord-americans i que diu la veritat, l’única persona que fa les coses bé és el president dels EUA. Això és una cosa sense precedents en la història d’aquest país “.

Quan li pregunto quina podria ser l’estratègia final de Trump, Sanders s’endinsa en el terreny de la distopia. “El que vol és acabar sent líder d’una nació que ha fet passos de gegant cap a l’autoritarisme; una nació en la qual el president dels EUA té poders extraordinaris, molts més dels que atorga la Constitució“.

A aquestes altures de l’entrevista, Sanders ja ha agafat el seu ritme i dirigeix ​​la conversa fent grans gestos amb els braços, colpejant les paraules amb aquest grunyit característic de Brooklyn barrejat amb Vermont. És impossible no sentir-se captivat per un home que sembla tan autèntic.

Sanders ocupa un lloc prominent en l’actual mapa polític. El 2016 va guanyar 23 eleccions primàries i caucus (Hillary Clinton en va guanyar 34) i va rebre 13 milions de vots. Tenint en compte les probabilitats en la seva contra (el poder de Clinton entre l’establishment, el biaix dels “superdelegats” que en donar el 15% dels vots a l’establishment del Partit Demòcrata van bolcar les primàries a favor d’ella, i els cínics esforços de la maquinària del partit, a través de la Convenció Nacional Demòcrata, per debilitar la seva campanya i posar en dubte les seves habilitats com a líder i les seves creences religioses (com es va saber per suposades filtracions de hackers russos i difoses per Wikileaks) – el que ha aconseguit no va ser un petit assoliment.

Si Sanders hagués guanyat la candidatura, hauria derrotat a Trump? No he acabat la pregunta i ja puc sentir el rebuig que provoca. El desgrat que expressa el llenguatge corporal de Sanders és tan aclaparador que sembla haver estat insultat: se li arruga la cara, arronsa les espatlles i té l’aspecte d’algú que està sent punxat amb agulles. “No crec que aquesta especulació valgui la pena”, diu. “La resposta és: qui sap? Potser sí, potser no“.

Canviem de tema ràpidament. Li pregunto si a la nit electoral anticipava el resultat o si es va quedar estupefacte com tants altres quan Trump va començar a guanyar amb comoditat en estats del cinturó industrial com Michigan i Wisconsin (on, per cert, Sanders havia derrotat a Clinton a les primàries i en els caucus). “No m’ho esperava, però no em va sorprendre. Quan me’n vaig anar a dormir la nit anterior, vaig pensar que Clinton podia guanyar amb un marge de dos o tres a un en favor seu, però no pensava ‘és impossible que guanyi Trump‘. Mai vaig pensar això “.

La resposta optimista de Sanders està arrelada en la seva anàlisi crítica del capitalisme modern que ha deixat als EUA, juntament amb el Regne Unit i altres importants democràcies, a mercè de l’atac de la dreta. És així com relaciona a Trump amb el Brexit i, al seu torn, amb la por que viu el continent europeu en vigílies de les eleccions de França i Alemanya. Segons Sanders, tot aquesta por és una manifestació molt comuna dels estralls de la globalització.

“Una de les raons que expliquen el Brexit, la victòria de Trump i el ressorgiment dels candidats ultranacionalistes de dreta a tot Europa és el fet que l’economia mundial ha estat molt bona per a les grans multinacionals. En més d’un aspecte, això va ser una cosa positiva per a la gent amb estudis. Però hi ha milions de persones en aquest país i arreu del món que han estat oblidades “.

Li parlo a Sanders de l’epifania que vaig experimentar al setembre quan vaig veure a Trump dir davant d’un grup de multimilionaris en un saló de l’hotel Waldorf Astoria de Manhattan que ell aconseguiria que tots els obrers siderúrgics recuperessin els seus llocs de treball. Obrers siderúrgics? Com diantre és possible que el Partit Demòcrata, el partit dels treballadors, hagi cedit tant terreny polític perquè un multimilionari (un “fals multimilionari“, em corregeix Sanders amb fermesa) es pugui posar dempeus enfront d’altres multimilionaris a l’hotel Waldorf i fer veure que és el gran defensor dels obrers siderúrgics?

“Aquesta és una excel·lent pregunta“, diu el senador. La incomoditat s’esfuma. “Al llarg dels últims 30 o 40 anys, el Partit Demòcrata ha passat de ser un partit de la classe treballadora (treballadors blancs, negres i immigrants) a ser un partit marcadament controlat per una elit progressista que s’ha distanciat enormement de les necessitats de les famílies de classe treballadora d’aquest país “.

Sanders continua lamentant-se sobre el que ell veu com una dicotomia innecessària entre la identitat política elegida per aquestes elits progressistes i les arrels obreres tradicionals del moviment, com la que representen els obrers siderúrgics. Està tan indignat amb aquesta falsa divisió que és el que defineix les seves idees: “Només per aquesta raó em considero un progressista i no un liberal” (en aquest cas, “liberal” en el sentit utilitzat als EUA, sinònim de progressista del Partit Demòcrata)

Li demano que desenvolupi la idea. M’explica que la tendència de l’esquerra progressista a concentrar-se en interessos transversals, els de gènere, els de raça o els d’estatus (pels immigrants), ha fet que deixi de veure les necessitats d’una classe mitjana cada vegada més petita i amb grans nivells de desigualtat en els ingressos. No havia d’haver estat així, diu. “La veritat és que podem i hem de fer les dues coses. No és una o l’altra: són les dues“.

Li pregunto si veu un patró similar en la trajectòria del Partit Laborista britànic i la cara se li comença a arrugar de nou. Aparentment, la política del Regne Unit també està en la llista de temes de discussió indesitjables. “No vull dir que sé més del que sé“, diu Sanders. Però de seguida afegeix: “Però òbviament estic una mica informat“.

Hi ha un llaç que uneix Sanders amb el Regne Unit i és el seu germà gran, Larry: viu a Oxford i a l’octubre es va presentar (sense èxit) com el candidat del Partit Verd per l’escó de Witney, vacant després de la sortida de l’exprimer ministre David Cameron. Sanders diu que el seu germà té una gran influència en la seva vida, encara que últimament no hagin estat molt en contacte. “Parlem de tant en tant“.

Els assumptes familiars representen un altre dels temes que l’incomoden. Sanders també és reticent a parlar sobre Jeremy Corbyn. “No estic al dia amb el tema“, diu per esquivar una pregunta sobre el dur moment que està passant el líder del Partit Laborista.

Però amb gust fa una broma implícita sobre Tony Blair i el Nou Laborisme, en la qual suggereix que va caure en el mateix pou en què es troba l’actual Partit Demòcrata dels EUA. “Corbyn va establir que hi ha una enorme bretxa entre els líders del laborisme i les bases del partit. Ho va deixar ben clar. Els dirigents del partit han de donar-se compte de quina és la posició de la classe treballadora i dels joves del Regne Unit “.

La xerrada comença a prendre un gir una mica depriment. Gran part de l’esquerra moderna s’ha separat de la classe treballadora; el buit regnant ha donat lloc al seu torn a escenes com la del Waldorf, on els obrers siderúrgics demanen la seva salvació als (falsos) multimilionaris. Així ascendeixen Trump, el Brexit i l’extrema dreta, llançant a l’abisme a les democràcies més importants del món.

Afortunadament, no és la fi del relat. Sanders és una persona amb massa determinació i compromís amb la seva pròpia forma de veure la vida com per deixar-nos perduts en una boira distòpica. I amb raó: Sanders segueix sent una força important a tenir en compte. Ningú hauria de cometre l’error de pensar que està acabat, tot i que aquests dies no formi part del debat públic com solia fer-ho quan era al pic màxim de la seva batalla amb Clinton.

Tècnicament encara és independent, però Sanders està fent pressió per reformar les normes internes del Partit Demòcrata: donar més poder als votants i treure’l als dirigents per, segons diu, reduir la bretxa entre l’elit progressista i la classe treballadora. El senador també segueix usant la força del seu activisme de base per empènyer el partit cap a una postura econòmica més radical, basada en regular Wall Street i en fer que els més rics paguin impostos. Diu haver tingut una mica d’èxit: “El programa del Partit Demòcrata no arriba tan lluny com m’agradaria però vaig treballar en ell amb Clinton i és, de lluny, el més progressista en la història de la política nord-americana“.

Al Senat, Sanders també participa activament en el procés de confirmació del Govern de Trump. En particular, promet posar en dificultats a Neil Gorsuch, el candidat del president per al Tribunal Suprem dels EUA, per la seva postura sobre l’avortament i sobre la sentència de finançament de campanyes electorals conegut com “Citizen United“, que va desencadenar un gran corrent de diners de les empreses privades en el procés electoral.

Gorsuch mai ha emès una sentència sobre l’avortament però sí que ha dit que “treure la vida a un ésser humà de manera intencional sempre està malament“. Sobre el finançament de les campanyes electorals, el jutge va donar a entendre que obriria el procés polític per permetre l’arribada d’encara més capital privat.

Li pregunto a Sanders per què no pensa anar més lluny pel que fa a Gorsuch. Per què no seguir l’exemple dels republicans i dir simplement que no? Després de tot, ells ni tan sols van considerar al candidat d’Obama per al Tribunal Suprem, Merrick Garland. Així va ser com van robar, de fet, un lloc que corresponia als demòcrates. “Cal buscar les raons per dir que no. Un no diu: ‘Vaig a votar que no fins i tot abans de saber qui és el candidat’ “, respon Sanders.

-Però això és el que van fer els republicans …

-Crec que és més efectiu donar un motiu racional.

Però la feina de Sanders i de la resistència comença quan s’apaguen els llums de la seva oficina al Senat, quan deixa enrere les baralles de Washington i porta el seu estil de populisme progressista al cor dels EUA. El que fa passa majorment inadvertit. No ho fa d’amagat però sí discretament, sense fer gaire soroll. Però ho està fent i l’objectiu és evident: reconstruir el moviment progressista des de baix.

Té reminiscències del Tea Party, el pertorbador grup de base de la dreta que en només dos anys va desestabilitzar la presidència d’Obama i va establir les bases per a tot el que estem veient avui. D’això es tracta? Això és el que fa Sanders mentre viatja per tot el país, assisteix a mítings, parla a les legions dels seus encara fervents i joves seguidors i els encoratja a resistir? Està posant les bases d’un Tea Party progressista, com han demanat tantes persones influents i com demana la guia de resistència indivisible escrita per tres exassessors del Congrés?

Com era d’esperar, Sanders no està d’acord amb aquesta idea. Però molt del que està fent, amplificat per la xarxa que va sorgir de la seva campanya presidencial, Our Revolution (La nostra Revolució), segueix passos similars: comença a nivell local i després porta el debat a una postura més radical. Guanyar una elecció primària cada vegada.

“La meva feina és augmentar considerablement la quantitat de gent que participa en el procés polític. Hem tingut força èxit en aquest sentit, vam aconseguir que cada vegada més persones es presentin com a candidats. M’estic centrant en això “.

Aquest és el moment en el qual un raig de llum travessa la foscor: Sanders està convençut que la resistència ja està funcionant. En un vídeo de 14 minuts publicat al Facebook Live immediatament després del discurs de Trump davant el Congrés, Sanders va arribar fins i tot a dir que els republicans estaven a la defensiva.

A la defensiva? De debò? Sembla una afirmació audaç, donada l’onada diària de decrets presidencials i la foguera de regulacions que procedeixen de la Casa Blanca. Sanders ho demostra amb Trump i el tan promocionat pla dels republicans per rebutjar el Obamacare (la Llei de Protecció al Pacient i Cura de Salut Assequible): “Bé, va passar una cosa graciosa. Milions de persones es van involucrar activament i van dir: ‘Disculpi, si vol millorar la Llei de Protecció al Pacient i Cura de Salut Assequible, fem-ho, però no ho pot derogar sense més i enviar a 20 milions de persones al carrer sense cap cobertura mèdica Ara els republicans han quedat en una situació difícil, estan avergonyits, i això em diu que, en aquest aspecte, estan a la defensiva“.

Sanders posa un altre exemple encara més evident. Durant les últimes setmanes, els líders republicans que organitzen reunions en les seves circumscripcions per tot el país han estat abordats per manifestants enfurismats, amb pancartes en oposició a la derogació del Obamacare. En alguns casos ha hagut d’intervenir la policia. Després dels xocs, els líders conservadors van exigir més seguretat per a aquestes reunions.

Per Sanders, el significat és clar: “Quan els republicans literalment tenen por d’assistir a reunions públiques, alguns argumenten: ‘Ai, Déu meu, tenim por per qüestions de seguretat!’, però és perquè saben que els nord-americans estan disposats a lluitar“.

Aquesta és la característica clàssica de Bernie Sanders: aixecar-se i lluitar. I això ens porta de nou al dilema original: com respondre a l’amenaça autoritària de Trump. Quin consell donaria Sanders als joves de vint anys que tenen por i senten que el seu país està contra ells? Què haurien de fer?

“Això és el que haurien de fer“, diu Sanders, encenent la seva flama interior. “Reflexionar profundament sobre la història d’aquest país, entendre sense cap dubte que aquests són temps molt difícils i aterridors. Però també entendre que en temps de crisi el que ha passat una vegada i una altra és que la gent s’ha aixecat i ha lluitat. Perdre l’esperança no és una opció“.

Entrevista d’Ed Pilkington a The Guardian