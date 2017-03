PER UNA EUROPA UNIDA I FEDERAL. Declaració de Federalistes d’Esquerres davant la Marxa de Roma

La Unió Europea (UE) travessa una greu crisi política que ha fet condir la decepció entre molts ciutadans europeus. Aquestes dificultats són filles d’una visió parcial i insuficientment federal del projecte europeu.

Davant d’una crisi que afecta el nucli dels valors de la UE, les respostes no poden ser individuals. Necessitem solucions compartides, federals i que responguin als principis fundacionals de la Unió Europea, no només per a aquests problemes sinó per a aquells que encara no han arribat.

Els Estats nació no estan preparats per fer front per ells sols als reptes del segle XXI com la globalització, el frau fiscal, la desigualtat, el canvi climàtic, les migracions a gran escala o la voracitat dels mercats financers internacionals. Cap d’aquestes qüestions no coneix fronteres.

Cal que Europa avanci ràpidament en la seva integració, en la construcció d’una Europa federal que disposi d’un govern elegit directament per la ciutadania, amb poders reals i un pressupost propi, amb una fiscalitat comuna i una política única d’immigració i asil. En aquest sentit advoquem per una renda mínima europea de ciutadania i un Green New Deal, que lluiti contra l’atur, proposi feina de qualitat i així mateix reconverteixi ecològicament la nostra manera de produir.

Només superarem la crisi des dels valors del federalisme: el respecte mutu, la participació, el diàleg, la cooperació, la subsidiarietat, l’autogovern i el govern compartit.

La tasca dels federalistes, però sobretot la dels que ens considerem d’esquerres, és lluitar per la recuperació del llegat d’Altiero Spinelli i de tots aquells que van ser capaços de somniar amb una Europa lliure i unida quan el continent es dessagnava per la guerra. Ja en aquells anys tan terribles, van saber imaginar una nova manera de conviure pacíficament a Europa (però no només), posant com a punt central del seu raonament la lluita contra el corporativisme i els nacionalismes que tanta sang havien vessat.

Cal que els federalistes no callin, que alcin la veu alt i fort per una Europa unida i social com farem nosaltres el proper 25 de març a Roma. Necessitem una Europa social que torni a il·lusionar els ciutadans, en la qual les polítiques econòmiques rescatin les persones, en la qual l’Estat de Benestar garanteixi l’accés igualitari dels ciutadans als serveis i en el qual els refugiats que fugen de la fam , la violència i la guerra trobin empara tal com estableixen els articles 2 i 3.5 del Tractat de la Unió Europea. Principis pels quals la UE va ser guardonada el 2012 amb el Premi Nobel de la Pau i que a hores d’ara no està acomplint.

Per què marxarem?

• Per una Europa unida, sense divisions ni noves fronteres

• Per una Europa unida que compleixi les seves promeses de pau, llibertat, seguretat i prosperitat

• Per una Europa solidària que comparteixi les seves responsabilitats

• Per una Europa que protegeixi i defensi els interessos i valors europeus al món

• Per una Europa democràtica que empoderi als seus ciutadans i ciutadanes

• Per una Europa d’esperança que faci front a l’Europa de les pors

• Per un pla per rellançar i completar la unitat política europea

El federalisme pot ser un projecte complex de portar a terme però és l’únic que està a l’altura dels nostres temps, molt més solidari i eficaç que els nacionalismes que hem conegut i patit. El futur és federal i és allà cap a on volem avançar.

Federalistes d’Esquerres

Barcelona 10 de març 2017