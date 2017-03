Editorial de Federalistes d’Esquerres: Això no és democràcia

El que preparen ara Junts Pel Sí i la CUP no és això. L’esquema és : hi ha un projecte de llei de “desconnexió”, elaborat clandestinament, fora del Parlament. Un dia qualsevol, un diputat demanarà la incorporació d’un punt nou a l’ordre del dia de la sessió parlamentària: sense haver passat per cap comissió, sense esmenes, sense debat públic, s’aprovarà la llei; feta la llei, es procedirà a fer el referèndum. I si en aquell moment s’intenta impedir el referèndum pseudo-legal, esclatarà una crisi de dimensions fenomenals.

La idea és agafar tothom per sorpresa i generar per la força un nou estat de coses abans del referèndum, i no després del referèndum. No és massa diferent del que va passar a Ucraïna el 2014: a dos territoris controlats per forces armades locals (Donetsk i Lugansk), es van convocar sengles referèndums d’independència; amb una participació d’entorn del 80%, que va ser considerada per les corresponents autoritats com “una meravellosa sorpresa”, el resultat dels respectius referèndums va conduir a la proclamació de dues repúbliques independents.

Ni democràcia, ni legalitat, ni tant sols la pròpia legalitat catalana (com ha posat de relleu el propi Consell de Garanties Estatutàries); el projecte de JxS no és el del xoc amb l’Estat espanyol, sinó el del xoc intern, el de la divisió i l’enfrontament contra la voluntat expressada per la majoria de la ciutadania de Catalunya.

En la cultura jurídica romana, s’establia que per acreditar la “bona fe” d’una actuació humana s’havien de donar tres requisits: no obrar per la força, no enganyar i no actuar d’amagat. El govern de JxS, avui, no compleix cap de les tres condicions.

5 de març de 2017

Federalistes d’Esquerres