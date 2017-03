Xavier Arbós: Esmena perillosa

Junts pel Sí acaba de proposar una reforma que em sembla preocupant: un canvi de l’apartat 2 de l’article 135 del reglament del Parlament. L’article citat es refereix a la tramitació d’iniciatives legislatives a “lectura única“. Aquesta expressió, pròpia del dret parlamentari, vol dir que es prescindeix del tràmit habitual que comporta dos debats: l’inicial en comissió i el que té lloc al final en el ple de la Cambra.

En concret i en el que ens ocupa, l’apartat 2 actual disposa que les proposicions de llei signades “per tots els grups parlamentaris” poden ser tramitades en lectura única. Al signar tots els grups, és irrellevant quins d’ells dominen a la Mesa o a la Junta de Portaveus: tots estan d’acord. En aquestes condicions, la lectura única no perjudica la raó de ser dels Parlaments: permetre el debat públic en què s’expressa el pluralisme polític que les Cambres representen.

La proposta de modificació té un sentit diferent i preocupant. Si prospera el canvi de l’apartat 2, el nou permetrà que, amb l’acord de la Junta de Portaveus i el del Ple de la Cambra, un sol grup parlamentari pugui aconseguir que una proposició de llei es tramiti directament en lectura única. Si aquest grup, sol o amb el suport d’algun altre, gaudeix de majoria a la Junta de Portaveus i en el Ple, es pot permetre el luxe de prescindir de l’oposició: sense esmenes ni debats en comissió, només haurà de suportar el debat de totalitat i fer prevaler la majoria dels seus escons.

És preocupant perquè es restringeix el debat i el dret d’esmena dels diputats. S’afecta així al dret fonamental de participació, inclòs en l’article 23 de la Constitució. És cert que el Tribunal Constitucional, en la sentència 27/2000, planteja que l’exercici del dret d’esmena pot acomodar-se al que disposin els reglaments sobre el procediment de lectura única. Però en el nostre cas la restricció per a l’oposició és evident.

Especialment greu, a més, si, com s’intueix, aquesta modificació pretén utilitzar-se per aprovar les lleis de desconnexió. I aquí s’obre un risc perillós per a la societat catalana, perquè amb aquest tipus de lectura única es retallarien les oportunitats d’expressar-se als diputats oposats a la secessió unilateral. Es redueix la legitimitat que proporcionen els debats, el que no reforça l’impuls per saltar-se la legalitat.

Xavier Arbós és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona

El País