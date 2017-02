Enric Juliana: Carles Puigdemont i Rajoy, una lliçó de fred realisme

Bany de realisme en la qüestió de Catalunya. Mariano Rajoy i Carles Puigdemont es van reunir en secret a la Moncloa el dia 11 de gener. Van dinar, van discutir cordialment i no van arribar a cap acord. El president de la Generalitat vol situar el referèndum d’autodeterminació al centre del diàleg. El president del Govern d’Espanya està disposat a negociar diverses reivindicacions dels governants catalans (la llista de 46 punts que li va lliurar Puigdemont en l’última reunió oficial que tots dos van mantenir), però no vol ni sentir parlar del referèndum. Va haver-hi reunió, però no hi ha oberta una negociació secreta. Per ara. El va publicar ahir La Vanguardia en exclusiva. La notícia ha tingut un notable impacte, ja que ajuda a llegir millor una conjuntura confusa, embolicada gairebé cada dia per un núvol de propaganda.

Hi ha comunicació. El Govern d’Espanya i el Govern de la Generalitat mai han estat incomunicats en els moments més crítics d’aquests últims anys. Ja va passar durant els mesos previs a la consulta de caràcter informal del 9 de novembre del 2014, quan tres mediadors – Joan Rigol, Pedro Arriola i José Enrique Serrano - van assegurar l’intercanvi de punts de vista entre Barcelona i Madrid. Sense aquest dispositiu no s’explica la tolerància governamental el 9-N. Una altra cosa són les conseqüències polítiques, mediàtiques i judicials de l’esdeveniment. El Govern va interpretar que Mas havia incomplert el compromís – no escrit, no verbalizado – de mantenir un perfil baix durant aquella jornada i va ordenar al fiscal general de l’Estat la presentació d’una querella. Els judicis derivats d’aquesta querella ja estan en marxa i impregnen el moment polític.

Hi ha comunicació, però no s’està negociant una “tercera via”. El Govern central no només rebutja de pla el referèndum d’autodeterminació. Rajoy també refusa situar-se en l’interior d’una negociació explícita sobre el reconeixement nacional de Catalunya. Podria parlar-se d’això, deixant provisionalment de banda el referèndum, però no és aquest el tauler que avui desitja el cap de l’Executiu.

El president està disposat a parlar de 45 dels 46 punts que li va plantejar Puigdemont en la reunió del 20 d’abril del 2016, aviat farà un any. No seria una negociació de baix perfil: polítiques socials, blindatge del model educatiu, política fiscal, finançament dels principals serveis de la Generalitat, infraestructures (el corredor mediterrani, entre elles), desnonaments i pobresa energètica, acollida de refugiats … El punt 46 del memoràndum es refereix a la “judicialització de la política“, és a dir, a les accions judicials contra el full de ruta sobiranista.

Fonts governamentals van indicar ahir a aquest diari que no hi haurà una reunió oficial a la Moncloa entre els dos presidents, si Puigdemont vol parlar del referèndum. En sentit contrari, el president de la Generalitat va insistir ahir al Parlament de Catalunya en què el referèndum ha de ser el punt central de qualsevol nova conversa amb Rajoy. A la sessió de control al Parlament, cap portaveu va preguntar directament a Puigdemont sobre el tema del dia.

Hi ha notícies que incomoden. Incomoditat al Palau de la Generalitat, ja que el bloc sobiranista ho fia tot a hores d’ara a la mobilització emocional i política del sector de l’opinió pública que li és favorable. I no hi ha mobilització sense propaganda. A partir d’una determinada concentració de propaganda per metre cúbic d’aire, la informació fa mal. La notícia de la trobada secret a la Moncloa mostra la realitat de la política i això potser no estimula el momentum heroic que el sobiranisme sembla perseguir. Incomoditat manifesta de la consellera Neus Munté, portaveu del Govern, que el dia anterior havia desmentit l’existència de qualsevol reunió secreta. Munté està especialment disgustada. Incomoditat del coordinador del Partit Popular a Catalunya, Xavier García Albiol, que també havia negat tres vegades abans que ahir cantés el gall. García Albiol va arribar a desmentir el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, que estava al corrent de la situació.

Relativa incomoditat a la Moncloa, ja que el coneixement públic de la reunió posa en evidència que no hi ha una negociació en curs. Rajoy va dir el següent en els passadissos del Congrés: “La posició que recull avui un mitjà de comunicació és la posició meva de sempre”.

Artur Mas, que torna a sentir-se al capdavant del momentum, també va intervenir. Ho va fer des de Sant Sebastià, on ahir a la tarda va pronunciar una conferència davant 1.800 persones al teatre Kursaal, acompanyat per l’exlehendakari basc Juan José Ibarretxe. Paraules de Mas: “Si l’Estat ofereix més competències a Catalunya, no renunciarem al referèndum. No hem fet tot el que hem fet fins ara per a l’últim moment tirar la tovallola “.

La Vanguardia