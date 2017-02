Xavier Vidal-Folch: L’estafa del corredor Med

Sabíem que el corredor ferroviari mediterrani – que connectarà els ports orientals espanyols d’Algesires a Barcelona fins Escandinàvia – anava molt lent. Amb un retard de 20 anys. Amb un finançament amb comptagotes. Amb una pobra solució tècnica, aquest esquàlid tercer rail en comptes de l’ortodox desdoblament mercaderies-passatgers.

I per això s’ha intensificat la insòlita mobilització reivindicativa d’empresaris valencians, catalans, murcians i andalusos, que porten ja dos cimeres en el que va d’any i en celebraran almenys dues més en el que queda.

Però arran de l’última, a Tarragona, la còsmica “cutrez” del centralisme s’ha revelat, a més, una estafa. El secretari valencià d’Obres Públiques, Josep Vicent Boira, va demostrar que el Govern finança obres ferroviàries a la província de Madrid amb la línia pressupostària destinada al corredor Med.

No és una ni dues. És la connexió Atocha – Chamartín, la Vicálvaro – San Fernando, la Madrid - Abroñigal, la de Coslada i la de l’aeroport de Barajas. Qui dóna més?

Passa que José María Aznar va rebutjar el 2003 aquest corredor, després recuperat per José Luis Rodríguez Zapatero i sàviament consagrat per Brussel·les com un projecte prioritari … no només espanyol, sinó d’interès europeu. Però després la crosta provinciana, antieconòmica i anticatalana va batejar la línia interior Algesires – Madrid – Barcelona com si fos costanera: mediterrània. Així dissimulen la desviació de fons.

El corredor Med no només connectarà mig PIB espanyol amb el seu destí centreeuropeu. Comporta un interès geoestratègic més que local: global. El comerç marítim suposa el 90% dels intercanvis internacionals de mercaderies. Les rutes del Pacífic i el Mediterrani van desbordar des de 2008 a les atlàntiques, multiplicant el seu trànsit per cinc. Xina és la fàbrica del món i supera la meitat de tot aquest flux.

Xina i no Chamartín és la clau. L’opció que les mercaderies asiàtiques desembarquin en els nostres ports mediterranis abaratirà el seu viatge (avui a Rotterdam), estalviant gairebé quatre dies. I reduirà a la meitat el temps de la via a Europa per Panamà.

Segueixin estafant amb el fantasma del separatisme i Espanya anirà perdent una oportunitat després d’una altra. Bravo, patriotes.