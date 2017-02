Ressenya: Trump, ONU, Palestina + Snowden, Putin i Trump + Els kurds, Erdogan i Trump

L’ambaixadora dels Estats Units a la ONU, Nikki Haley, ha expressat la contrarietat del seu govern per la candidatura de l’ex primer ministre palestinià Salam Fayyad com a futur representant de les Nacions unides a Líbia, proposada pel secretari general de la ONU António Guterres. En un comunicat, Haley ha declarat que “durant massa temps les Nacions Unides han afavorit l’Autoritat palestiniana i escarnit els nostre aliats israelians“. Les Nacions Unides han replicat assenyalant que els seus propis funcionaris són escollits pel mèrit i no represeten cap interès nacional.

I si Putin estés pensant en enviar a Trump un «regal» una mica especial (Edward Snowden), com a gest de “benvinguda” al president nordamericà? La cadena CNBC News ha parlat de negociacions entre els serveis russos i nord-americans per a extradir Snowden, que es refugià a Moscou el 2013, als EUA. Ell ho ha desmentit a Twitter: “És la prova irrefutable que no he cooperat mai amb els serveis d’informació russos. Cap país mercadeja amb els seus espies, perquè els altres tindrien por de ser els següents“.

Més rumors d’extradició: Erdogan hauria deixat de criticar Trump perquè creu que la nova administració nord-americana pot ser més favorable a l’extradició de Fethullah Gulen a Turquia. Gulen viu autoexiliat als EUA i és acusat per Erdogan de ser al darrere del frustrat cop de juliol de 2016.

Ankara també espera un canvi en la política americana envers els kurds de Síria. En concret, que abandonin el pla de l’administració Obama per a cooperar amb els kurds per a recapturar Raqqa, la capital de facto de l’Estat islàmic, substituint-lo per un altre amb tropes turques i milícies àrabs sirianes, segon el diari israelià Haaretz.