Ressenya: L’or torna de NY i Londres a Alemanya + Ikea guanya el premi al millor barracó de refugiats + Llista de solidaritat cientifica contra Trump

El banc central d’Alemanya s’està movent més ràpid del previst per dur una part considerable de les seves reserves d’or a Frankfurt. Durant la Guerra Freda, el 98 per cent de l’or d’Alemanya es va emmagatzemar a l’estranger, en llocs com Nova York i París, fora de l’abast soviètic. Es tracta de la segona reserva de lingots del món: 3.378 tones. Una vegada completat el trasllat, el Bundesbank mantindrà 1.236 tones a Nova York, 432 tones a Londres i la resta a Frankfurt. Encara que els seus portaveus neguen que la decisió tingui res a veure amb l’elecció de Trump, el Brexit, o les perspectives electorals a França o Itàlia, una interpretació política és inevitable.

El Design Museum de Londres acaba de concedir el seu premi d’arquitectura 2016 al model Better Shelter de barracó desmuntable de refugiats, dissenyat per un equip d’arquitectes suecs per a Ikea. Xavier Febrés ho comenta en un article que dona dades molt interessants sobre els camps de refugiats republicans del 1939 a Argelers, Sant Cebrià i el Barcarès. “A diferència de l’any 1939, ara els barracons d’Ikea poden ser muntats en quatre hores, segons les instruccions incorporades”, comenta Febrés. Anem millorant.

L’ordre executiva anti-immigració del president Trump crea dificultats a la comunitat científica mundial. La nacionalitat dels científics dels països estigmatitzats per la mesura els impediria tornar als seus laboratoris. La European Molecular Biology Organization (EMBO) respon en nom de la comunitat científica amb una iniciativa de solidaritat per a garantir la llibertat d’investigació. Antonella Viola, immunòloga de la Universitat de Pàdua, i membre d’EMBO, explica la iniciativa “a la que de moment s’han registrat 645 laboratoris europeus.“