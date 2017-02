Ressenya del día: Deu grans afers del “Canard enchaîné” + Iglesias vs.Errejón + 375000 imatges d’art més a la Xarxa

Mentre François Fillon balla a la corda fluixa a causa de les revelacions del “Canard enchaîné” (un setmanari fundat fa més d’un segle, amb una difusió de 392.214 exemplars el 2015, sense presència a Internet i sense publicitat), Les Échos fa un llistat dels deu majors afers que ha destapat el setmanari al llarg de la seva història.

Pablo Iglesias, secretari general de Podemos i candidat a revalidar el seu càrrec a Vistalegre 2 explica en una llarga entrevista a ‘Público‘ les seves diferències amb Errejón. Amenaça amb retirar-se si no es voten les seves posicions: “Mi decisión está tomada. Si mis documentos no son mayoritarios y mi lista no es mayoritaria, no seré secretario general, independientemente de las decisiones que otros tomen“.

Bona notícia: el Metropolitan Museum of Art de Nova York ha penjat a Internet 375,000 imatges d’art , que seran de domini públic en col·laboració amb Wikimedia.