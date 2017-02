Emma Riverola: El judici de Mas

Mai sabrem la veritat. Aquesta màxima, aplicable a gairebé tot, podria ser el titular dels últims anys a Catalunya. Un tapís on els fils de la justícia i la política, de les ambicions col·lectives i les personals, de les fragàncies dels somnis i les pudors de les clavegueres s’han barrejat fins a crear un esguerro que ningú veu de la mateixa manera. Les presses dels que busquen una meta s’han sumat a les dels que busquen una fugida. I s’ha conformat una carrera colossal a la qual s’han sumat centenars de milers de persones.

Ara sabem que, en el 9-N, sota les veus de l’èpica, hi havia el murmuri d’un pacte entre el Govern català i l’espanyol que Artur Mas va dilapidar al fer com a president una lectura pública dels resultats. Avui va a judici per aquell pols. I és un judici que també té aspecte de pols. Duel de realitats. Avui no fa ni una setmana que el cas 3% (que petita queda aquesta xifra) es va estrènyer més al voltant de Mas. I potser l’operació va ser oportunista. Tant com el silenci que aquí i a Madrid es va estendre sobre la corrupció nascuda en l’era Pujol. La pau política va enriquir molt a molt pocs (els mateixos que dictaven lliçons de moral) i tots en vam pagar el preu. Mai sabrem tot el que s’hauria pogut fer amb tot el que es va robar. Avui, Mas tornarà a ser enaltit com un heroi per alguns. Per a altres, serà un malvat irresponsable. I no hi haurà cap més veritat que la dels interessos de cadascú.

