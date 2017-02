Raimon Obiols: Les dues regles polítiques de Verde i Aldea

A mesura que et fas vell – i aquest és el meu cas – les baixes al teu voltant es multipliquen. No per això deixen de colpir amb força: els meus amics coetanis sentiran, com sento jo, que amb la mort de Josep Verde i Aldea és un pany de paret, un altre gran fragment de la nostra vida col·lectiva que se’n va. Trobarem a faltar la confiança que transmetia la seva presència discreta i seriosa, la seva opinió sempre informada i solvent, la seguretat del seu compromís permanent. Trobarem a faltar també l’humor dels seus comentaris, breus, epigramàtics, d’una causticitat que exhibia un aparent pessimisme de façana però mostrava, en realitat, el seu fons d’idealisme intel·ligent i contingut. A mi em recordava molt Jacques Delors, amb qui tenia no pocs trets en comú, físics, de tarannà i de pensament: sobretot el seu europeisme apassionat, constant, de pedra picada.

Ara que la Transició del franquisme a la democràcia és posada retrospectivament en qüestió per alguns, en discussions que serien molt més interessants si no fossin tan òbviament instrumentals i interessades, jo diria que Josep Verde i Aldea era un arquetip del polític de la Transició. Com a mínim per dues raons.

La primera és de caràcter biogràfic: el franquisme i la sortida de la dictadura van fer que gent que, en altres circumstàncies, s’haguessin decantat per una altra mena de professió o activitat, es decantessin cap a l’activitat política. En un context diguem-ne normal, Josep Verde i Aldea hauria sigut un excel·lent advocat o catedràtic. Les circumstàncies col·lectives que li tocà viure en feren un excel·lent polític: tot això que hi hem guanyat, i espero de tot cor que no ens calguin circumstàncies com aquelles per a orientar cap els afers públics a gent del tremp, el talent i la honestedat radical d’en Verde i Aldea.

La segona raó es refereix a una determinada idea de la política, de la manera de fer política i de veure la missió de la política. Si voleu, a un determinat estil que malauradament no sembla que avui abundi, ni a casa nostre ni en el món en general.

Deixin que ho resumeixi amb unes reflexions seves que prenen avui una estranya i actualíssima vigència:

“El polític”, escrivia Josep Verde i Aldea, en un article de fa anys, “ha de saber molt bé allò que, d’altra banda, podria semblar elemental però que no serà balder recordar: cal tenir sempre en compte els fets, treballar políticament sense oblidar-los mai”.

“Junt amb aquesta primera regla”, afegia Verde i Aldea, “la segona consistiria en afirmar que, davant d’un problema, l’enfocament autènticament polític exigeix tractar de resoldre’l evitant sempre que, en aquest intent, es creïn nous problemes. Quan a conseqüència d’un enfocament o tractament polític determinat, un fet esdevé problema, i un problema fa néixer nous problemes, arribarem a la conclusió que aquell tractament polític era, sense cap mena de dubte, erroni”.

Em sembla que la trajectòria i el pensament polítics de Josep Verde i Aldea queden molt ben resumits en aquestes dues regles, tan senzilles i, admetem-ho, tant escassament aplicades. Tan de bo fossin avui més generalment respectades en els afers públics. Més que mai necessitem en política el respecte escrupolós dels fets, sense deformacions il·luses o malintencionades, la visió acurada de la realitat. Perquè la traïció a la realitat pot arribar a ser tan nefasta en els seus efectes com la traïció als principis.

I també necessitem tenir sempre en compte el “primum non nocere”, el principi hipocràtic de precaució, per tal d’evitar que, fins i tot amb la millor de les intencions, es generin nous problemes quan es tracta de resoldre els vells.

Raimon Obiols

2 de febrer de 2017