Ignacio Sánchez-Cuenca: L’elefant a l’habitació

En anglès s’utilitza l’expressió “l’elefant a l’habitació” per referir-se a una cosa òbvia que passa desapercebuda o de la que ningú vol fer-se càrrec. En la política espanyola tenim un d’aquests “elefants“, ben gran i bonic, per cert.

A la següent taula es mostren els resultats de les eleccions autonòmiques de maig de 2015 a Aragó i els resultats de les eleccions generals de desembre de 2015 en el conjunt d’Espanya:

Eleccions autonòmiques a Aragó (maig 2015):

PP: 27,5%; PSOE 21,4%; Podemos: 20,5%; Ciudadanos: 9,4%

Eleccions generals (total nacional) (desembre 2015)

PP: 28,7%; PSOE: 22,01% ; Podemos: 20,7%; Ciudadanos: 13,9%

Els percentatges de suport als partits a Aragó en les autonòmiques de 2015 i en el conjunt d’Espanya en les generals d’aquest mateix any van ser pràcticament idèntics. Les conseqüències polítiques, però, no van poder ser més diferents. A Aragó, PSOE i Podemos van arribar a un senzill acord d’investidura i es va constituir un govern socialista amb suport parlamentari dels podemitas. A Espanya, en canvi, no es va donar una entesa entre les dues forces polítiques i va haver de repetir eleccions.

Després de les eleccions autonòmiques i municipals de 2015 es van produir acords tant a nivell autonòmic com municipal allà on va ser possible: gràcies a aquests acords, el PSOE governa a Aragó, Balears, Castella-la Manxa, Extremadura i València i, al seu torn, Podemos governa en diversos municipis grans.

El que a nivell autonòmic i municipal va funcionar, a nivell nacional va ser inviable. Els dos partits es van encarregar a consciència que no hi hagués possibilitat d’acord. El PSOE de Pedro Sánchez va preferir signar un pacte amb Ciudadanos per a presentar-lo a Podemos com un fet consumat. I Podemos, amb les seves provocacions puerils, es va esforçar tot el que va poder a treure de polleguera el PSOE i en carregar de raons al sector més dretà del partit, que veia amb horror una aliança d’esquerres. Des de llavors, els dos partits han jugat a acusar-se entre si de ser responsables de la continuïtat del PP.

Per què el que va funcionar a nivell municipal i autonòmic ha resultat impossible a nivell nacional? S’ha repetit una i altra vegada que la necessitat de comptar amb el suport d’alguns partits nacionalistes en la formació del govern nacional complicava les coses. A mi això, però, em sembla un pretext (sobre aquest assumpte vaig escriure en el seu dia). Al cap i a la fi, aquest obstacle es va superar en el passat: el PSOE va formar govern el 2004 amb el vot favorable d’ERC, que ja llavors era un partit independentista: ara només era necessària la seva abstenció, sempre que un partit d’ordre com el PNB votés a favor. Aconseguir l’abstenció d’ERC no requeria necessàriament acceptar la celebració d’un referèndum a Catalunya i, a més, hauria permès fer les primeres passes per desencallar el conflicte català. En tot cas, caldria haver-ho intentat en una taula de negociació, cosa que no va arribar a succeir. Quan van circular rumors, després de les eleccions del 26-J, que Sánchez podia estar avançant per aquesta via, el van fulminar sense contemplacions.

En actuar de forma tan miop, deixant-se portar per l’animositat tradicional entre partits d’esquerres, les dues formacions polítiques van actuar en contra de les preferències dels seus votants, que volien abans de res fer fora el PP del poder mitjançant una entesa entre PSOE i Podemos. Així ho van demostrar diverses enquestes al seu moment.

Després de la formació del govern de Rajoy, els dos partits han entrat en un procés introspectiu que els allunya de la ciutadania. Podemos està embrancat en polèmiques internes, mirant-se el melic i encantat de reproduir els comportaments sectaris que van acabar amb IU. El PSOE, per la seva banda, segueix perdut, tractant sense massa èxit de superar el trauma d’haver facilitat la continuïtat en el govern d’un partit corrupte fins a la medul·la.

Dóna la impressió que cada un dels dos partits està més preocupat per marcar el seu territori electoral que per oferir una alternativa real al PP. Tant PSOE com Podemos actuen com si preferissin assegurar la seva quota de representació, fins i tot si això suposa que el PP pugui continuar al poder un bon nombre d’anys. Cap dels dos partits és capaç d’oferir a hores d’ara una explicació raonable de com es produirà l’alternança en el poder mentre el PP continuï fort i l’esquerra estigui dividida en dues forces de mida semblant que no estan disposades a pactar en el Congrés dels Diputats. La idea que un els dos partits d’esquerra vagi a enlairar-se electoralment i en quatre anys pugui superar el PP és un somieig. El perill que es corre amb aquest tipus d’estratègies fantasioses és que el PP acabi protagonitzant el període més llarg de govern de la nostra història democràtica.

No té sentit que PSOE i Podemos arribin a acords a nivell municipal i autonòmic però després fracassin a l’hora de formar govern a Espanya. Aquest és l’ “elefant a l’habitació” de la política espanyola. Per què tallen el pas al PP en els parlaments regionals i en les grans ciutats però no al Congrés? Per ventura no era un imperatiu democràtic desallotjar del poder a un partit corcat per la corrupció, que ha abusat del poder i que ha posat en pràctica polítiques regressives? No mereixia un objectiu així superar desconfiances, recels i pors?

Els conservadors estan encantats: han recuperat la tranquil·litat, ja que saben que Podemos ha iniciat un procés d’abstracció autodestructiu i el PSOE ha apostat per garantir el govern de la dreta. No podien figurar-se fa tan sols dos anys que les coses els sortirien tan bé.

InfoLibre