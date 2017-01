Associazione EU Dem: Perquè Hamon ha guanyat les primàries socialistes. I perquè les ha perdut Valls

Per a comprendre les raons de la victòria de Benoit Hamon, primer cal entendre les raons de la derrota de Valls.

Això no significa devaluar l’èxit de Benoit Hamon, que en poques setmanes s’ha acreditat un consens difícilment imaginable fa tan sols sis mesos, però era suficient fer una passejada per les meses de votació de les primàries per a donar-se compte de l’alleujament de molts votants a l’hora d’arxivar la fase de socialisme liberal encarnada per Hollande durant cinc anys.

El desig de canvi de l’electorat de centreesquerra

Sí, perquè a la sentència de fallida de la política del president, acusat d’haver traït totes les promeses de ruptura amb el capitalisme financer en què es va basar la campanya en 2012, s’hi va unir el perfil de Valls, el primer ministre i inicialment pupil d’Hollande, de qui després s’allunyà a continuació, però sempre identificant-se com l’ala més blairista del partit, més enllà de la proposta socialdemòcrata de Strauss-Kahn i Moscovici. I com a teló de fons d’aquest judici, i com un condicionament més, hi havia també la voluntat de passar un missatge contra l’espantall Macron, candidat extern a PS però en grau de colonitzar culturalment l’ala reformista del PS, com demostren tants escenaris que plantegen un possible acord a posteriori entre els candidats progressistes.

La victòria de Hamon i del bloc pròpiament socialista del PS socialista és nítida. La seva no és només un revenja reeixida, és principalment el resultat d’una capacitat de penetrar en les zones de l’electorat ara allunyat del PS, de prendre vots en àrees de la societat que semblaven destinats únicament a les sirenes populistes de Le Pen o de l’esquerra més extrema de Mélenchon. La decisió de tancar la campanya de les primàries al suburbi roig de Montreuil, als afores de París, 104 mil habitants, amb majoria obrera, una antiga zona industrial, on seria impensable un suport a Valls, és el senyal inequívoc del canvi de ritme en la campanya de Hamon.

No és casualitat que Hamon, home de la base, que va sorgir políticament amb un origen diferent al de la classe dirigent dels “enarques” de la resta del PS, hagi volgut caracteritzar la seva campanya amb el lema”Fer batre de nou el cor de França“.

Qui és Benoit Hamon

Per entendre el personatge Hamon és important prestar atenció a tres detalls: en primer lloc, Hamon ve de 30 anys de militància al PS, després d’una llarga militància en el més gran sindicat d’estudiants francesos, la UNEF. El 1993 va ser elegit secretari del Moviment de joves socialistes (MJS), a la que deu part de la seva victòria per la gran participació dels joves i joveníssims en la campanya. No és casualitat, de fet, que el seu equip estigui format majoritàriament per militants joves del MJS. També gràcies a aquest itinerari polític ha aconseguit obrir una bretxa important en un segment de l’electorat i de la societat que en els últims anys s’han situat cada vegada més lluny dels partits socialdemòcrates tradicionals a tot Europa.

El segon punt característic de la figura política de Benoit Hamon és la seva procedència, al principi, del corrent de Michel Rocard, l’anomenada “deuxième gauche“, l’ala socialista reformista, europeista i anticomunista, més moderada que Mitterrand. Hamon s’ha imposat, durant la campanya de les primàries, amb un lèxic senzill ric en expressions romàntiques com “futur desitjable“, l’amor sobre el que va construir el seu lema ( “Fer batre el cor de França“) i la coreografia dels mítings: la mà al pit abans i després de la intervenció. Mentre el seu oponent Valls es presentava com a president in pectore, l’home de l’esquerra realista, Hamon avantposava al jo el “nosaltres” com a comunitat, es dirigia a la connexió sentimental amb els seus electors, parlant d’esquerra desitjable (una alternativa d’esquerra que diu que el què volem és possible). Hamon cultiva, com a home de províncies, la simplicitat en les formes i en el vestir, que contrasta amb la personalitat forta i severa de Valls.

Finalment, cal recordar que Hamon ha desenvolupat tota la seva carrera al PS, ja en el passat en posicions destacades – portaveu nacional, ministre d’indústria i d’educació – que fa que sigui un personatge diferent en alçada als “outsiders” d’esquerra tipus Corbyn o Sanders

Els temes guanyadors de la campanya de les primàries

Donat com a figura menor en tots els pronòstics de les primàries, Hamon ha aconseguit imposar els seus temes en la campanya. En primer lloc, una renda de ciutadania “progressiva“, acuradament quantificada en l’últim debat televisat, en termes de recursos financers; l’atenció als temes de l’ecologia i especialment a la protecció de la salut dels ciutadans davant els interessos dels grans grups industrials; una idea de laïcitat que es remunta a la llei històrica de 1905, entesa com l’ “art de viure junts” respectant les diferències, però lluitant amb força contra els abusos i imposicions religioses. Hamon ha volgut fer emergir una idea de la política de fons innovadora i vella a la vegada: la tasca de l’esquerra democràtica és pensar el futur i estar a l’avantguarda dels canvis, per a gestionar-los i dirigir-los cap a l’interès col·lectiu.

El “tarannà presidencial” i la capacitat de tornar a donar impuls a les idees d’una esquerra moderna en els temes, però sòlida en els valors sòlids, han contribuït al seu èxit en la cursa interna del PS. Però el tema principal de la campanya electoral de Benoît Hamon ha estat l’”ingrés universal” – el que nosaltres anomenem “de ciutadania“, és a dir, un ingrés bàsic mensual (750 € per a tothom, sense condicions, per al 2020-22) per a tots o per a certes categories de persones, independentment de si tenen o no una feina.

Els efectes sobre el centreesquerra francès

L’impacte sobre el marc polític francès pot ser moltes, i potencialment rupturistes: la línia política de Hamon treu vots a l’esquerra radical de Mélenchon, deixa espai al centre per a la candidatura liberal de Macron, encara que un càlcul dels fluxos electorals és relativament complicat, ja segons totes les aparences els votants de centre-esquerra inclinats a donar suport a Macron semblaven haver fet ja la seva tria.

Per a l’aparell del PS (els famosos “elefants“) i l’exprimer ministre Valls el resultat d’aquestes primàries pot revelar-se com un veritable bumerang: la idea del secretari nacional del PS Cambadelis era de fet utilitzar aquestes primàries primer per a enfortir la candidatura d’ Hollande, i després la de Valls, amb un “bany de multituds catàrtic” per a curar els forts enfrontaments d’aquests anys de govern amb l’esquerra del partit, reiterar el suport de la majoria del PS a la línia social-liberal del govern Valls, i la irrellevància dels oponents (“frondeurs“) de la minoria d’esquerra del partit. Pitjor encara, per a Valls, aquest resultat és mutatis mutandis, el que en part va ser el passat referèndum per a Matteo Renzi, és a dir una desautorització de la seva feina de govern en una línia “blairita” i liberal-socialista. Amb aquesta òptica es pot llegir el pas a l’ofensiva de Valls, que va intentar desacreditar les propostes de Hamon com irrealitzables (en la renda de ciutadania) o inadequades per a respondre als reptes de viure amb gran comunitat musulmana a França, així com amb amenaces d’abandonament del PS per part d’alguns exponents de la dreta del partit en el cas d’una victòria de Hamon.

Una victòria de Benoit Hamon en les eleccions presidencialsl segueix sent molt poc probable; No obstant això, sens dubte serà candidat guanyador per al càrrec de secretari del PS, amb la possibilitat de tornar a obrir la perspectiva d’una esquerra plural amb els verds i el PFC, marginant l’esquerra més ultrancista de Mélenchon.

Les conseqüències sobre el PSE i l’escenari comunitari

Tot això dibuixa un impacte en l’escena europea i el PSE, certament molt interessant: en primer lloc, en termes d’aliances, ja que aquest enfocament sembla totalment en línia amb l’esquema traçat pel Grup S & D en la última elecció del president del Parlament Europeu, és a dir un PSE líder d’un front pro-europea i funcionament altament innovador en el funcionament de la Unió, en aliança amb els Verds i l’esquerra radical.

En segon lloc, la victòria de Benoit Hamon podria tenir la funció de neutralitzar l’esquerra anti-europea de Mélanchon i la nacional-proteccionista de Montebourg, retornant vots de l’ala amb tendències populistes i clarament anti-euro a una esquerra molt innovadora, també definible com a radical, però que accepta plenament l’espai europeu i se sitúa en una dimensió de reequilibri de les riqueses, de les relacions comercials i dels mecanismes de protecció social dins l’espai de la UE, situant en el centre el debat polític, sostret a les decisions de gestió purament “tecnocràtica” en matèria econòmica i social. En la batalla per la flexibilitat, contra el dúmping social, així com en la gestió de la crisi dels migrants o la definició d’una política de defensa europea, la victòria de Benoit Hamon es pot considerar una bona notícia.

Ara se li obre a Hamon una campanya llarga i de grans dificultat.

Una campanya que immediatament necessitarà, d’una banda, una mostra d’autoritat en assumptes internacionals i europeus, sobre els quals Hamon ha aparegut encara en retard Sense recuperar-se, i sobretot per un impuls addicional d’emoció i passió, per recuperar consens en nom de la promesa de tornar a “fer batre el cor de França“. Tot i que el nombre de votants a les primàries ha crescut en comparació amb la primera ronda, les enquestes col·loquen al candidat PS al quart lloc el 23 d’abril, en la primera ronda de les eleccions presidencials, darrere de Marine Le Pen (FN), Fillon (Les Républicains) i Macron. Però l’outsider Benoît Hamon ens ha sorprès una vegada i podria seguir fent-ho.

